"Útok Zemana na právní stát." Opozice žádá, aby prezident zvážil rozhodnutí o stíhání Babiše

ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN zároveň vyzvali Zemana i Babiše, aby se v dalších týdnech vyvarovali při veřejném vystupování komentování práce a rozhodnutí státních orgánů vůči premiérovi, aby nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o jejich ovlivňování.

"My jsme si vědomi, jak vypadá politická mapa České republiky. Jsme si také vědomi síly a limitů opozice a počtu našich hlasů. Nicméně se domníváme, že jsou situace, ve kterých je potřeba vyjádřit stanovisko, říct, že nám to není jedno, postavit se společně za určitou věc," řekl předseda ODS Petr Fiala.

TK opozičních stran k útoku prezidenta na právní stát. https://t.co/20R5bJhQ4X — ODS (@ODScz) September 24, 2019

Předseda lidovců Marek Výborný je přesvědčen, že je to také signál veřejnosti v situaci, kdy jsou tendence neměřit všem stejným metrem. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je správné, aby opozice sdělila svůj názor a pohled na situaci.

"Konáme ve chvíli, kdy cítíme, že je ohrožen právní stát. I tato symbolika, která pro mnohé může znamenat jenom slova, má velký dopad, a totiž ten, že tady jsou politici, kterým záleží na právním státu, kteří jej hájí a budou hájit," uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Připomněla také plánované čtvrteční projednávání ústavní žaloby na prezidenta, která ale ve Sněmovně nemá šanci na úspěch. Nepodpoří ji poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Zbývající sněmovní strany nemají dohromady potřebných 120 poslanců pro podání žaloby.

Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že opozice vítá Babišův slib, že případnou abolici nebude kontrasignovat. "Doufáme, že nebude docházet k názorovým posunům jako v případě pana prezidenta," poznamenal.

Prezident Zeman ve čtvrtek řekl, že pokud nejvyšší státní zástupce obnoví trestní stíhání, využije svého ústavního práva abolice a stíhání zastaví. Babiš uvedl, že by abolici nepřijal. Pražské městské státní zastupitelství (MSZ) nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Nejvyšší žalobce Zeman může usnesení zrušit, na přezkoumání má tři měsíce.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle šéfa MSZ Martina Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu.