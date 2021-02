Na pomoc se zdravotnictvím a uprchlíky pošle Česko 195 milionů

Cílem programů je vysílání lékařských týmů do problémových oblastí, budování zdravotnické infrastruktury, přímá pomoc uprchlíkům i boj proti nelegální migraci, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie a Srbska má letos zamířit celkem 50 milionů korun. Dar má sloužit k posílení kapacit zemí v azylové politice, přijímání migrantů a jejich integrace nebo návratů.

Dalších 25 milionů plánuje vnitro darovat do Jordánska na stabilizaci syrských uprchlíků v zemi. Stejná částka má zamířit do zemí širšího Sahelu, tedy do Mali, Mauritánie, Nigeru a Senegalu. Peníze budou sloužit k stabilizaci uprchlíků a migrantů a podporu azylových, migračních a hraničních systémů zemí. Cílem je pomoci zranitelným lidem a zabránit nelegální migraci do Evropy.

Zbylých 40 milionů zahrnuje dvě položky - 25 milionů korun je finanční příspěvek do společného projektu zemí V4 a Německa v Maroku. Ten je určen ke zvýšení kapacity Maroka v ochraně hranic. Zbylých 15 milionů korun má vnitro vyčleněno na mimořádné situace.

Podle předběžných údajů agentury Frontex přicestovalo loni do Evropy 124.000 migrantů a uprchlíků. Proti předešlému roku jde o pokles o 13 procent. Podle vnitra šlo zejména o důsledek opatření souvisejících s pandemií nemoci covid-19. Nejčastěji do Evropy přijížděli občané Sýrie, Maroka, Tuniska a Alžírska.

Peníze z programu Medevac budou v Iráku sloužit ke zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči v poválečném západním Mosulu. V Mauritánii podpoří projekt, jenž se zaměřuje na pacienty z uprchlického tábora Mbera. V Nigérii peníze podpoří poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb.