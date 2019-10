Naštvaný Babiš hrozí ČSSD koncem vlády: Dobře si to rozmyslete

Koaliční vláda se opět dostala do sporu. Tentokrát je důvodem staronové téma – zdanění bank. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce nařkla Andreje Babiše, že se „plazí před bankami“.

ČSSD podle ní také opět přednese svůj starší návrh na zavedení sektorové bankovní daně. „Návrh bankovní daně máme připraven a předložíme, pokud se nedohodneme v koalici," varovala ministryně. Háček je v tom, že tento nápad už hnutí ANO v minulosti několikrát odmítlo. A názor nezměnilo ani teď.

Sám premiér Babiš označil návrat ČSSD k myšlence bankovní daně za porušení koaliční smlouvy. „Pokud to ČSSD udělá, je to porušení smlouvy, a musíme zvážit, jestli v takové koalici chceme pokračovat. Bylo by dobré, aby si kolegové smlouvu přečetli, než něco podniknou,“ varoval Babiš pro Lidové noviny.

ČSSD předpokládá, že by bankovní daň do rozpočtu přinesla asi 14 miliard korun. Hnutí ANO ale varuje, že by to v konečném důsledku jen zhoršilo postavení klientů českých bank. Pokud sociální demokraté návrh skutečně předloží, mohli by získat podporu například Pirátů.