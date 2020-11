ODS bude se zákonodárci vyjednávat o dvou variantách daňového balíčku

Obě varianty počítají s kompenzacemi za propad daňových příjmů pro obce a kraje a s daňovou slevou na poplatníka 28.800 korun. Poslanci v pátek schválili na návrh Pirátů zvýšení slevy z dnešních 24.840 korun až na 34.125 korun ročně. Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl, aby senátoři zvýšení slevy na poplatníka odmítli a podpořili pouze zrušení superhrubé mzdy a stanovení nižší sazby daně z příjmů na 15 procent. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by naopak chtěl, aby Senát nižší sazbu stanovil na 19 procent a slevu na poplatníka zvýšil na 30.000 korun.

"Jde nám o to, abychom našli většinu pro snížení daní jak v Senátu, tak potom v Poslanecké sněmovně. A proto přicházíme se dvěma návrhy," uvedl dnes k postupu ODS předseda strany Petr Fiala. "Pokud bychom prosadili variantu dva, tedy sazbu pro zaměstnance 16 procent, tak současně budeme podporovat, aby 15 procent platilo nadále pro živnostníky a pro srážkovou daň," doplnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) budou ve středu jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) o projednávání daňového balíčku v horní komoře Parlamentu. Podle dosavadních vyjádření zástupců senátorských klubů není příliš pravděpodobné, že by Senát schválil souběžné zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka. Znamenalo by to totiž výrazný výpadek příjmů veřejných rozpočtů, což kritizovali představitelé krajů a obcí.