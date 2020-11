ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily vlastní "anticovid tým", chtějí změnu v systému PES

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že podmínky nemůže vláda ignorovat, pokud bude žádat další prodloužení nouzového stavu. "My chceme, aby o nich s námi vláda jednala kvůli občanům a důvěře občanů," uvedl. Strany žádají například otevření malých obchodů a provozoven poskytovatelů služeb za stejných podmínek, za kterých fungují supermarkety.

Navrhují také zrušit zákaz nedělního prodeje či přehodnotit pravidlo o tom, že v obchodech smí být jen jeden zákazník na každých 15 metrů čtverečních plochy. ODS je pro co nejkratší trvání nouzového stavu po 20. listopadu. Lidovci a TOP 09 připouštějí čtrnáctidenní prodloužení. "Všichni jsme ale přesvědčeni, že to období má být krátké a vláda se má zodpovídat Sněmovně co nejdříve," uvedl Fiala.

🔴 Jakékoliv další prodloužení nouzového stavu podpoříme pouze, pokud vláda bude všechna nová připravovaná opatření diskutovat s opozicí před jejich vyhlášením, řádně a srozumitelně je zdůvodní a vysvětlí. https://t.co/FEvTp7KX0N — TOP 09 (@TOP09cz) November 19, 2020

Protiepidemický systém PES by pak podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 měl obsahovat vedle stupňů jedna až pět i režim pro úroveň nula. "Navíc stupně jedna až pět požadují nouzový stav, což považujeme za nešťastné," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Alespoň první stupeň by se měl bez stavu nouze obejít, míní. "Nemůžeme si na nouzový stav zvyknout, jako by byl něco samozřejmého," dodala.

ODS budou v týmu zastupovat poslanci Bohuslav Svoboda, Martin Baxa a Martin Kupka, za lidovce budou členy senátor Lumír Kantor a poslanci Vít Kaňkovský a Marek Výborný. TOP 09 budou reprezentovat poslanci Vlastimil Válek a Dominik Feri a místopředseda strany Lukáš Otys. Se stanovisky, jak dál postupovat při zvládání epidemie, by měla skupina vystupovat zhruba jednou týdně.

Jako odborníci budou týmu pomáhat například Vladimír Komárek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Michal Holub z infekční kliniky z Ústřední vojenské nemocnice. Další experti skupinu doplní například pro doporučení v ekonomické oblasti a ostatních odvětvích, dodala Adamová.