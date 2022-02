Okamurova komedie pokračuje. Sněmovna jedná už 16 hodin

Pozornost ale doposud vzbudil zejména šestihodinový, nedokončený projev lídra SPD Tomia Okamury a pře o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Spor zřejmě skončí u Ústavního soudu.

Poslanci SPD znovu přistoupili k obstrukci opětovného sněmovního projednávání vládní novely pandemického zákona, který zejména pro údajnou protiústavnost některých ustanovení vetoval minulý týden Senát. Hlavně oni se nyní střídají u řečnického pultu a navrhují body, které by Sněmovna podle nich měla projednat na schůzi přednostně.

Koaliční většina ve Sněmovně má sílu návrhy Okamurova hnutí, ale také poslanců ANO na změny programu zamítnout. Počátkem února se Sněmovna dostala kvůli obstrukcím SPD ke schválení programu schůze k jednání o pandemické novele až po 23 hodinách od začátku jednání.

Například předseda poslanců SPD Radim Fiala dnes chtěl, aby dolní komora předřadila v programu návrh hnutí na zvýšení daňových slev. Obdobně i další zákonodárci hnutí navrhovali předřazení různých novel SPD, například o zákazu zakrývání obličeje na veřejnosti, o zrušení soudních exekutorů či o rozšíření nutné obrany. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) zaskočila žadatele o přednostní zařazení této novely trestního zákoníku Radka Kotena dotazem, jaké číslo v dolní komoře tato předloha má. "To mě mrzí, že to jste se nepřipravil," komentovala Kotenovo váhání nad tím, zda jde o číslo 12, nebo o číslo 13.

Z řad poslanců SPD zaznívaly i návrhy na zařazení zcela nových bodů, které v návrhu programu nejsou. Předsedající Olga Richterová (Piráti) se snažila s odkazem na jednací řád zkrátit vystoupení Maříkové, v němž vysvětlovala, proč podle ní Sněmovna měla projednat právní úskalí pandemického zákona. "Odůvodnění trvá několik desítek minut," uvedla ke svým snahám Richterová. Maříková se ale nedala a chtěla, aby pirátská místopředsedkyně citovala ustanovení řádu, které by vystoupení ke zdůvodnění zařazení bodu omezilo. Richterová pak nechala Mařikovou v projevu pokračovat.

Podle Jaroslava Bašty by se dolní komora měla zabývat situací kolem Ukrajiny a podle Jaroslava Foldyny průjezdem amerického vojenského konvoje přes Česko na Slovensko. Foldyna se pozastavoval nad tím, že se vojáci s technikou přepravují po silnici, a nikoli po železnici. Chápe to jako demonstraci síly. Zajímal se také o to, zda je zajištěno, aby na americké vojáky opět někdo "nevystrčil holej zadek". "Oni si to nezaslouží, jedou tam, kam je důstojníci pošlou," řekl.

Návrhy změn zaznívaly také z řad ANO. Berenika Peštová prosazovala přednostní projednání doprovodné novely k předloze o zákazu některých jednorázových plastových výrobků, který už dřív Sněmovna v úvodním kole projednala. Jana Pastuchová žádala po vládě informace o čerpání příspěvku na bydlení v souvislosti se zdražením energií. Potvrdily se podle ní obavy z toho, že zvýšený zájem o tuto dávku nebude. Exministr životního prostředí Richard Brabec navrhl sněmovní debatu o česko-polské smlouvě o řešení dopadů těžby v hnědouhelném dole Turów.

Nynější jednání Sněmovny by mělo být podle kuloárových informací ČTK v 08:00 na hodinu přerušeno. Mandátový a imunitní výbor by měl v této přestávce projednat zánik poslaneckého mandátu Jana Farského a jeho vznik Jarmile Levko (oba za STAN), která by měla v úvodu dalšího jednacího dne v 09:00 složit slib. Jednací den by měl podle dosavadních plánů končit ve 14:00 kvůli schůzi vlády a sněmovního rozpočtového výboru, který se bude před pátečním prvním čtením zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok.