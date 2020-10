Opozice kritizuje, jak Babiš navrhuje zrušení superhrubé mzdy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opoziční KDU-ČSL, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) i TOP 09 kritizují způsob, jakým premiér Andrej Babiš (ANO) předkládá návrh na zrušení superhrubé mzdy, a také návrh na další rozvolnění rozpočtových pravidel. Zástupci stran to uvedli na tiskových konferencích před dnešní schůzí Sněmovny. Vládní daňový balíček, do kterého chce Babiš vložit svůj poslanecký návrh, by měla dolní komora projednávat dnes.