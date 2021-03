Opozice kritizuje Zemana. K Blatnému má jiné výhrady než prezident

Zeman se vyjádřil také pro odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové, skončit by podle něj měl i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Mám spoustu výhrad k tomu, jak pan ministr Blatný vykonává svou funkci, ale rozhodnutí, jestli nadále bude ministrem, je a mělo by být na premiérovi, nikoli na prezidentovi," řekl novinářům ve Sněmovně Rakušan. Za precedentní rozhodnutí do budoucna by považoval, kdyby Babiš ustupoval a případné odvolání ministra nebylo jeho svobodným rozhodnutím na základě zhodnocení Blatného výkonu.

Blatný podle Rakušana od počátku nebyl nejvhodnějším adeptem na ministra. Dokáže sice slušně komunikovat, ale jako člověk bez politických zkušeností nemá ve vládě sílu prosadit užitečné věci vůči dominantnímu premiérovi, míní. Zemanovo vyjádření, že odmítáním ruské vakcíny nesou Blatný a Storová odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19, považuje Rakušan za demagogii a obrovské zjednodušení.

"Ministr Blatný sice už dávno neměl být ve funkci, ale ne kvůli Sputniku. Nezvládá pandemii, čísla jsou katastrofální. To, že nechce připustit necertifikované vakcíny, je naopak dobře," uvedl na twitteru Fiala. Požadavek prezidenta na odvolání Blatného, který odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny, považuje za nepřijatelný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Devadesátky už skončily! Na Hradě si toho ještě nevšimli, k šípku ať už jdou ti, co nehájí naši bezpečnost a naše zájmy!" poznamenal na twitteru.

Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. Zmíněním Petříčka podle Rakušana Zeman usvědčil sám sebe z toho, že jde jen o vyřizování účtů s lidmi, s nimiž má ve vládě dlouhodobý problém. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček dnes řekl, že pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je.