Ostuda Česka kvůli Babišovi. TOP 09 chce ve Sněmovně řešit reakci vlády na rezoluci EP

Vláda se ohradila proti částem rezoluce, kterou EP přijal na téma Babišova střetu zájmů v polovině června. Podle návrhu usnesení kabinet uvedl, že se europoslanci textem rezoluce částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Rezoluce také podle vládních výtek narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditních řízení na téma Babišova střetu zájmů.

Můj vzkaz Vládě ČR ke včerejšímu usnesení k rezoluci Evropského parlamentu: Kdybyste mlčeli, mohla být ta ostuda o něco menší. Proč poškozujete svoji zemi a její pověst i tehdy, když to není nezbytně nutné? Otázka míří zejména na @CSSD jako nejstarší demokratickou stranu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 30, 2020

"Myslím, že bychom k tomu jako Poslanecká sněmovna neměli mlčet, že se nás to velmi dotýká. Dotýká se to pozice České republiky v rámci Evropské unie, je to pro nás i z mezinárodního hlediska velká ostuda, proto bychom jako Parlament tuto věc měli řešit. Mimořádná schůze, která dnes zasedá, má jasně daný program a není možné do něj doplnit jakýkoli nový bod, proto navrhnu, abychom se tím zabývali na řádné schůzi v červenci," řekla Pekarová Adamová.

Ministerský předseda podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, protože se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Kabinet podle návrhu usnesení také zkritizoval to, že EP předjímá výsledek auditů k Babišovu střetu zájmů.