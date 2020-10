Prezident podlehl společenskému tlaku, shodují se experti na společenské vědy

Už nemohl ignorovat, do jak tíživé situace se země dostala. Prezident Miloš Zeman podle expertů na společenské vědy dospěl k názoru, že době, kdy se za den nakazí téměř 15 tisíc nemocných, je neudržitelné, aby příští středu pořádal na Pražském hradě slavnostní ceremoniál k 28. říjnu. „Podle mého názoru byl společenský tlak i názor odborné veřejnosti poměrně jednoznačný. Prezident Zeman udělal smysluplnou věc,“ konstatuje sociolog Martin Buchtík, ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. Podobný názor prezentuje pro EuroZprávy.cz i politolog Ladislav Mrklas. „Konečně dostal rozum pod tlakem okolností, které se na něj valily,“ tvrdí člen správní rady a katedry politologie i mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut, na níž je prorektorem.



Expert na sociologické studie Martin Buchtík soudí, že prezident Zeman nyní velice vnímá nálady veřejnosti i objektivní stav. „ Plně si nynější stav uvědomuje a i v souvislosti s ním pracuje. A zejména je to zjevné od jeho pátečního veřejného projevu k národu, který byl v kontextu všech jeho ostatních vystoupení relativně smířlivý,“ praví absolvent doktorského studia na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.

Ladislav Mrklas se nedomnívá, že sympatické gesto s odvoláním ceremoniálu by souviselo s nedávnou Zemanovou kritikou, kterou by nyní chtěl zmírnit. Hlava státu totiž označila krachující živnostníky za neschopné a umělcům vzkázala, ať vyhladoví, neboť s prázdným žaludkem vždy vytvořili svá nejlepší umělecká díla. Politický komentátor vylučuje, že by se nyní prezident snažil zalíbit, anebo že za zrušením večera se ukrývá omluvná rétorika k národu „K rozhodnutí jej přinutil nepříznivý vývoj koronavirové pandemie a díky němu couvl, což u něj nebývá obvyklé. Domnívám se, že opravdu dospěl k názoru o vážnosti situace. Nehledal bych za tím žádné strategicko-taktické pozadí,“ říká odborník na politický marketing. Nedávné prezidentovy poznámky na adresu podnikatelů i umělců a právě odložený slavnostní ceremoniál by Martin Buchtík vůbec nespojoval. „Nemyslím si, že bychom mezi těmito dvěma událostmi měli hledat nějakou souvztažnost.“

Mynář podle politologa nemá právo kohokoli kádrovat

Sociolog i politolog si všimli slovní přestřelky mezi vedoucím Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem a primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem. První muž metropole ještě před odložením ceremoniálu označil chystaný večer v době koronavirové krize „za párty pro papalášskou smetánku“ a neodpustil si poznámku „prasata hladová“. Mynář Hřibovu rétoriku označil za „nejstrašnější urážku všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání“, vyzval jej k rezignaci a dodal, že by si měl nafackovat. Primátor k celé věci ještě dodal, že za „hladová prasata“ nepovažuje vyznamenané, ale výrokem mířil na jarní nelegální zabijačku, kterou v době karantény pořádal právě Mynář.

Martin Buchtík by hádce nevěnoval přílišnou pozornost. „A to z toho důvodu, že jejich vzájemný spor nemá žádný vliv na veřejné mínění.“ Naopak politologa Ladislava Mrklase konflikt mezi dvěma lidmi stojícími na opačném pólu politického spektra zaujal. „Pan Mynář nemá na Hradě vůbec co dělat, protože neprošel bezpečnostní prověrkou, a tak on nedisponuje nejmenším právem kohokoli kádrovat a vyzývat k odstoupení. Navíc je třeba si uvědomit, že je hradním úředníkem, a to, že se plete do vnitřní politiky, považuji za něco neslýchaného,“ zvyšuje hlas expert na volební a stranické systémy.

Absolvent doktorského studia na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje, že kancléř Mynář kritizuje člověka, který byl do své funkce zvolený, zatímco Mynář se nemůže odkazovat na důvěru občanů. Navíc Hřib si nyní vysloužil uznání mnohých, protože jako lékař pomáhá v první linii v boji proti covidu-19 v jedné pražské nemocnici. „Pan kancléř by si opravdu měl uvědomit, že je úředníkem. Rozpínavost hradního ansámblu z hlediska toho, jak se cpou do čistě politických debat, je prostě neuvěřitelná,“ netají se svou kritikou politolog Mrklas.

Podle politického analytika se prezident Zeman a jeho okolí snaží z Hradu udělat mocenské uskupení. „A s oblibou se vyjadřují úplně ke všemu, jako by se jednalo o politickou stranu, což úřadu vůbec nepřísluší. Prezident je nejvyšší ústavní činitel, který má hrát roli arbitra a nemá se do podobných šarvátek pouštět ani on, natož jeho podřízení,“ zavírá Ladislav Mrklas.