Prezident Zeman jmenoval novým premiérem Petra Fialu

Jmenování se původně mělo uskutečnit již v pátek, prezident byl ale po prokázání nákazy odvezen do nemocnice a svůj program zrušil.

Zeman seděl při jmenování na invalidním vozíku v proskleném prostoru, kam byl dovezen pracovníky oblečenými v ochranných oděvech. S Fialou komunikoval prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů. U ceremoniálu byl přítomen také prezidentův kancléř Vratislav Mynář a ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Zeman plánuje v pondělí zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, jak plánoval před tím, než byl pozitivně testován na ministry. Kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, schůzky by chtěl ukončit do 13. prosince. Potom bude možné chystat jmenování celé vlády, uvedl prezident po jmenování Fialy premiérem. Už dříve Zeman avizoval, že by se v pondělí chtěl setkat s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Fiala chce, aby se vláda ujala práce v polovině prosince.

Fiala Zemanovi poděkoval za jmenování s ohledem na složitost situace, ve které se Česko nachází. "Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná a stabilní, máme k tomu zavazující mandát do občanů," uvedl nový premiér. Slíbil, že udělá vše pro to, aby byl kabinet vládou změny pro budoucnost. "Aby to byla vláda, která provede tuto zemi tou složitou aktuální situací," uvedl s tím, že věří v dobrou spolupráci s prezidentem.

Jmenování lídra koalice Spolu novým premiérem se uskutečnilo sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých volební uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získala v dvousetčlenné dolní komoře 108 mandátů. Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince. Do té doby bude mít vládní odpovědnost kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO).

