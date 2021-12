Restauratéři chtějí od vlády znát jasné instrukce pro režim na silvestra

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Restauratéři potřebují podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) od vlády znát jasné instrukce pro režim na silvestra. Je chyba, že je nový kabinet nepředstavil. Dnešní rozhodnutí nových ministrů nežádat poslance o prodloužení nouzového stavu se může zdát jako dobrá zpráva, pokud by ale vláda na poslední chvíli názor změnila, byl by to problém. Provozovatelé gastronomických zařízení totiž nemohou fungovat z hodiny na hodinu. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.