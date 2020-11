Schvalování daňového balíčku v Senátu může být 10. i 17. prosince

Dřívější termín si podle předsedy Senátu přeje ministerstvo financí, neboť by senátní podobu úprav rádo znalo před schvalováním státního rozpočtu na příští rok ve Sněmovně. To je naplánováno na 16. prosince. Senátoři plánovali projednání 17. prosince, aby měli čas na co nejlepší posouzení úprav a jejich dopadů, dodal Vystrčil po jednání senátorů s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou.

Senátorské kluby se podle vyjádření svých předsedů zatím liší v názorech na to, jaké úpravy by měl Senát přijmout. Senátorský klub ODS a TOP 09 se podle svého předsedy Zdeňka Nytry bude snažit prosadit úpravy "se zatížením příjmové stránky rozpočtu někam pod 100 miliard". Návrh ANO počítá podle Vystrčila s dopadem ve výši 79,2 miliardy korun ročně, verze schválená Sněmovnou s omezením příjmů ve výši až 135 miliard korun.

Lidovecký klub a klub hnutí Senátor 21 a Pirátů by chtěly stejně jako sociální demokraté zachovat v daňovém balíčku zvýšení slevy na poplatníka, což ANO odmítá. Podle předsedkyně klubu KDU-ČSL Šárky Jelínkové by pouze nahrazení superhrubé mzdy daňovými sazbami ve výši 15 a 23 procent, které prosazuje ANO, nahrávalo i lidem z vyššími příjmy, zatímco sleva na poplatníka pomůže lidem s nižšími příjmy.

"Přes 15 a 23 procent vlak moc nepojede, slevu na dani vláda moc neakceptuje, jediná schůdná je kompenzace krajům," uvedl předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček. Klub podle něj nadále zvažuje zamítnutí daňového balíčku, neboť nebyl připraven zodpovědně. Podle Nytry by ale v takovém případě hrozilo, že Sněmovna veto Senátu přehlasuje a balíček přijme v původní verzi bez kompenzací krajům a obcím. Jelínková je nakloněna takovým změnám, které budou mít reálnou šanci na schválení Sněmovnou.

Senátorské kluby chtějí možné změny probrat jak na svých jednáních, tak mezi sebou. Výsledné návrhy pak chtějí znovu projednat s Babišem a Schillerovou a zjistit, jaké úpravy by byly pro vládu akceptovatelné. Jednou z takových změn by podle Nytry mohlo být i zrušení návrhu na zdanění prodeje akcií ve výši nad 20 milionů korun, které by byly vlastněny déle než tři roky.