Sněmovna uznala hladomor na Ukrajině ve 30. letech 20. století za genocidu

Rovněž podle aktuálního usnesení jej úmyslně a cíleně vyvolal "zločinný stalinský režim", byl "cynicky a krutě naplánován".

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje v kontextu současné válečné agrese Ruské federace proti Ukrajině svoji odhodlanost přispět k prosazování mezinárodních principů, včetně odhalování pachatelů těchto zločinů, které by zabránily tomu, aby se v budoucnu mohla podobná tragédie kdekoli na světě opakovat," stojí dále v usnesení, jehož návrh předložili předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a poslanec ODS Pavel Žáček, který vede bezpečnostní výbor.

Dolní komora podle Pekarové Adamové splácí schválením usnesení další historický dluh. "Zejména s ohledem na pokračující brutální ruskou agresi na Ukrajině, která je navíc doprovázena intenzivní dezinformační ofenzivou a snahou překrucovat dějiny, je důležité připomínat skutečnou zločineckou podstatu hladomoru z počátku 30. let minulého století," uvedla v tiskové zprávě. Rovněž Žáček dal připomenutí hladomoru do souvislosti s nynější ruskou invazí na Ukrajinu a s válečnými zločiny ruských vojáků. "Putinovo Rusko převzalo to nejhorší z krvavého odkazu totalitního Sovětského svazu," sdělil.

Komunistickým režimem vyvolaný hladomor podle nejpesimističtějších odhadů historiků způsobil v celém Sovětském svazu smrt až deseti milionů lidí. Polovina z nich podle kyjevských badatelů zemřela na Ukrajině. Podle některých historiků hladomor sovětská vláda vyvolala záměrně, aby zadusila ukrajinské touhy po nezávislosti. Za sovětské éry bylo masové hladovění střeženo jako státní tajemství.

Stalinův režim zahájil v roce 1932 násilnou kolektivizaci venkova, při níž bylo do té doby soběstačným rolníkům označovaným propagandisticky za "kulaky" zabavováno nejen obilí, mouka, zelenina a hospodářský dobytek, ale i osivo na další rok. Výsledkem byl hladomor. Mezi zoufalým obyvatelstvem se rozšířil i kanibalismus. Lidé, kteří protestovali, byli posláni na Sibiř, nebo zastřeleni.

Rusku používání pojmu genocida v souvislosti s hladomorem vadí. Brání se tím, že se nejednalo o plánovité vyhlazování ukrajinského národa, protože útlakem bolševiků tehdy trpěly všechny sovětské národy včetně Rusů.

Za akt genocidy uznaly hladomor na Ukrajině mimo jiné Spojené státy, Polsko, Maďarsko a pobaltské státy. Genocida je záměrné a systematické ničení národnostní, etnické, náboženské nebo kulturní skupiny. Podle mezinárodního práva jde o zločin.