TOP 09 schválila jména ministrů, ve středu je představí Fiala Zemanovi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předsednictvo TOP 09 dnes schválilo kandidáty strany na ministry do vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). ČTK to sdělil mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk, na jednání předsednictva upozornila Česká televize. Jména dvojice adeptů do kabinetu TOP 09 podobně jako ostatní strany oficiálně nepotvrdila, ve středu je představí kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) prezidentovi Miloši Zemanovi.