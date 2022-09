V Hradci Králové se po komunálních volbách rýsují dvě koalice

Šlo by o koalici Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Pirátů, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. ČTK to dnes řekl politolog Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd Jan Květina.

Utvořená pětikoalice by měla v zastupitelstvu 21 z 37 křesel a menšinová koalice ANO a ODS 18 mandátů. Pro většinovou koalici ANO a ODS schází jeden mandát.

"Opakování minulého scénáře, tedy spojení se se Změnou pro Hradec a Zelenými, je nepravděpodobné, neboť předchozí odchod tohoto subjektu z koalice ANO a ODS byl poměrně bouřlivý a byl doprovázen sérií osobních invektiv. Nyní tedy výrazně záleží na soudržnosti menších aktérů a jejich ochotě se navzájem dohodnout," uvedl pro ČTK Květina.

Před čtyřmi lety vytvořily koalici vítězné ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Po odchodu Změny a Zelených se však koalice na podzim 2020 rozpadla a nová nevznikla.

Květina upozornil na to, že do hry při jednání o pětikoalici budou kromě otázky obsazování postů vstupovat i osobní animozity, neboť existuje zatíženost minulými spory například mezi ODS a Změnou a Zelenými. Stejně tak může být komplikovanější dohoda mezi Janem Holáskem z uskupení Rozvíjíme Hradec a jeho bývalými spojenci z HDK. Holásek získal před dvěma lety svůj aktuální senátorský post s výraznou podporou HDK, přičemž nyní šel do voleb "samostatně". Podle Květiny je evidentní, že konec této spolupráce HDK v komunálních volbách jednoznačně poškodil. "Rozhodující v tomto ohledu tak skutečně budou vzájemné ústupky," řekl ČTK Květina.

Již v sobotu krátce po volbách ANO zopakovalo ODS nabídku z předchozího období, tedy že přenechá "slabšímu" partnerovi křeslo primátora. Podle Květiny je otázkou, jaká nabídka vůči potenciálním koaličním partnerům zazní od HDK, jež svou kampaň výrazně vystavěl na osobnosti Pavlíny Springerové jako možné primátorky.

Velkým otazníkem je podle politologa rovněž úloha SPD, jejíž tři kandidáti se v souladu s celostátním trendem dostali i do hradeckého zastupitelstva.

"Jejich výchozí pozice je ale zatím ostrakizační, jelikož nelze očekávat, že by kterákoli varianta z výše zmíněných koalic počítala s jejich zapojením v počáteční fázi vyjednávání. Budou-li se nicméně vyjednávání zadrhávat, je otázkou, do jaké míry bude zejména hnutí ANO využívat určitého vyděračského potenciálu a naznačovat, že by SPD mohla být relevantním koaličním partnerem, čímž by ostatní aktéry – především ODS – tlačila do pozice: Dohodněte se raději s námi a rychle, ať zabráníte pro vás horší variantě," řekl ČTK Květina.

ANO v Hradci Králové získalo 13 zastupitelských křesel. Na druhém místě skončila koalice HDK a TOP 09 se sedmi mandáty, třetí byla ODS s pěti mandáty. Piráti mají čtyři mandáty, Rozvíjíme Hradec drží tři křesla, stejně jako SPD. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení má dva mandáty.

"Výsledky komunálních voleb v Hradci Králové lze proto hodnotit poměrně obtížně, a to zejména kvůli dvěma faktorům: jednak v důsledku značného množství subjektů, kterým se do zastupitelstva podařilo proniknout, není zcela zřejmé, která z koaličních variant bude nakonec úspěšná a kdo tedy skutečně bude vládnout. Zároveň je třeba vzít v potaz i související minimální rozdíly mezi jednotlivými stranami v počtu získaných mandátů, samozřejmě s výjimkou nominálního vítěze hnutí ANO, což znamená, že neexistuje varianta, která by vítězi umožnila přibrat do koalice pouze jediného partnera," dodal Květina.

Připomněl, že i v Hradci Králové byly komunální volby pro řadu voličů spíše reflexí celostátní společenské a ekonomické krize než podporou lokálních témat a lokálních uskupení. Příkladem je HDK a ANO, zatímco prvně zmiňované uskupení zůstalo na svých sedmi mandátech, ANO o dva mandáty posílilo.