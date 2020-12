Ve Sněmovně zní ostrá slova. Návrh rozpočtu neodráží potřeby Česka, uvedl šéf ODS Fiala

"Rozpočet nelze předělat, nelze z něj udělat poctivý, dobrý rozpočet," uvedl Fiala. Pro mírné vylepšení návrhu, které by bylo možné, není podle něho politická vůle. Pozastavil se nad plánovaným dluhem 320 miliard i nad výhledem na další roky, což podle něho vytváří celkem víc než miliardový schodek.

Vláda sestavila rozpočet na rok 2021 s dluhem 320 miliard a na další tři roky naplánovala dluh 820 miliard! Je to nepřijatelné, to nemůžeme podpořit. Rozpočet není možné z opozice předělat, ale snažíme se ho vylepšit – navrhli jsme konkrétní úspory ve výši 80 miliard. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 16, 2020

Rozpočet navržený vládou ANO a ČSSD podle Fialy neodráží potřeby ekonomiky ani většiny lidí. Nejsou v něm žádné nové investice do infrastruktury nebo vzdělání k rozhýbání ekonomiky, neřeší se reformy a nešetří se na spotřebě státu. Připomněl, že ODS navrhuje pozměňovacími návrhy ušetřit více než 80 miliard korun, aniž to lidé podle Fialy pocítili.

Ferjenčík míní, že rozpočet má umožnit vládě doklopýtat až do voleb. Rozpočet nepočítá s koronavirovou krizí ani s dopady daňového balíčku, je zcela mimo realitu, vyčetl kabinetu.

Okamura zopakoval, že jeho hnutí rozpočet nepodpoří. Vláda podle něho připravila rozpočet, který vyhazuje peníze na nepřizpůsobivé občany, promigrační neziskovky nebo solární barony. Vládě vyčetl například nákupy vojenské techniky v objemu desítek miliard korun. Vládní koalici vyzval, aby podpořila pozměňovací návrhy, a dodal, že rozpočtové provizorium být nemusí.

Bartošek uvedl, že návrh rozpočtu není pravdivý a neodráží skutečnost příštího roku. Míní, že například příjmy vycházejí z nadhodnoceného očekávaného růstu ekonomiky. Kabinet postupuje v nastoupeném bludu, řekl.

Vláda se podle Pekarové Adamové nezabývá návratem veřejných financí na udržitelnou úroveň. Vyhýbání se odpovědnosti je pro kabinet příznačné, míní. Předsedkyně TOP 09 varovala, že v budoucnu hrozí kvůli současné politice vlády omezování veřejných služeb nebo růst daní.

Rakušan vytkl vládě, že v minulých letech za ekonomického růstu nevytvářela rezervy pro případ krize, naopak podle něho projídala konjunkturu a nakupovala voličské hlasy. "Krize přišla v nebývalých rozměrech a vláda na to připravena nebyla," řekl. Rozpočet pro příští rok by měl podle něho motivovat obyvatele k tomu, aby zůstali aktivní. "Přehledné podpůrné programy jsou tou investicí, ne stavět nesmyslné stavby," uvedl Rakušan. Zmínil také investice do vzdělání a důchodovou reformu. "Vláda připravila opakování vlastních chyb," komentoval rozpočet.

Vzít deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany na příští rok, jak požaduje KSČM a vyměnit to za podporu komunistů pro státní rozpočet považuje statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka za špinavý kšeft.