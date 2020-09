Vojtěchovu rezignaci jsem očekávala, ale hlavním viníkem je Babiš, říká pro EZ šéfka TOP 09

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

ROZHOVOR – Jeho rezignace ji nepřekvapila. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová počítala s variantou, že by ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) mohl podat demisi. „Jeho odstoupení se dalo očekávat. Nicméně, dokud bude premiér Andrej Babiš pokračovat, pak nevěřím, že se situace ohledně pandemie podaří lépe zvládat. Protože je to často on, kdo do současné doby vnáší více chaosu a zmatku, než nějaký řád a pravidla,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Markéta Pekarová Adamová.