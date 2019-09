Volební právo od 16 let? Vláda byla proti, STAN zkusí návrh prosadit jinak

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí STAN možná předloží novelu zákona, podle níž by komunální politiky směli volit lidé už od 16 let, jako senátní návrh. Vláda se v květnu k předloze vyjádřila negativně a ve Sněmovně se návrh zatím nedaří zařadit na pořad schůze. Řešením by mohlo být projednání zákona přes Senát. Při dnešním otevření poslanecké kanceláře v Kolíně to řekl novinářům předseda STAN Vít Rakušan.