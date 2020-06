Vystrčil má už desítky zájemců o cestu na Tchaj-wan

Vystrčil řekl, že ho oslovily desítky zájemců z řad podnikatelů a institucí zaměřených na vědu, výzkumu, inovace a kulturu. Vybíráni budou podle předsedy Senátu mimo jiné na základě toho, zda mají konkrétní plán a partnera na tchajwanské straně.

Šéf horní komory to uvedl v souvislosti s rozhodnutím hlavních zaměstnavatelských svazů a profesních organizací, které se cesty nezúčastní. Některé jejich členské firmy ale nabídku využít chtějí. "Vypadá to na velmi výraznou podnikatelskou delegaci," řekl Vystrčil.

Čínských hrozeb či odvet se předseda Senátu neobává. "Myslím, že nám hrozilo, že budeme závislí na nedemokratické velmoci a budeme nuceni ji poslouchat a sloužit jí. Když narovnáme záda, budeme se chovat svéprávně a svobodně, nic moc mám nehrozí," uvedl Vystrčil. Podle něj se stane maximálně to, že "možná někdo krátkodobě prodělá".

Čínu by byl ochoten navštívit také, pokud by mohl pomoci vzájemným obchodním vztahům. Poukázal na to, že Čína navzdory příslibům masivních investic v Česku kupuje spíše fungující podniky, aby upevnila svůj vliv a moc, a vytvořila pouze 4000 pracovních míst, zatímco Tchaj-wan 24.000.

Pokud by Čína označila Vystrčila kvůli tchajwanské misi za nežádoucí osobu, bude to pro něj pouze důkaz, že je to nedemokratická země. "A já to přežiju," dodal. Peking před cestou na Tchaj-wan varoval prostřednictvím prezidentské kanceláře i Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS), který koncem ledna náhle zemřel.

Vystrčil svou misi opakovaně zdůvodnil potřebou bránit základní principy, hodnoty a práva, na nichž je Česko po pádu komunismu založeno. Nepotvrdil úvahy o tom, že by si tím řekl o nominaci na budoucí hlavu státu. "Nepřemýšlím o tom, jestli mám nebo nemám někam kandidovat," řekl Vystrčil. Zdůraznil, že se chce nyní naplno věnovat funkci předsedy Senátu.