Vystrčil měl pozitivní test na covid, ruší program

"Dnes ráno nemilá zpráva. Necítil jsem se nejlépe a antigenní test potvrdil moji obavu. Ruším program, odcházím do izolace. Čeká mě ještě PCR test a věřím, že telefonáty a videokonference budu zvládat," napsal Vystrčil.

Předseda horní parlamentní komory se zařadil mezi početnou skupinu politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, kteří se během epidemie nakazili koronavirem. Podle dostupných údajů měli většinou mírný průběh a mohli pracovat z domova.

U Zemana se koronavirus prokázal loni koncem listopadu vzápětí poté, co se skoro po dvou měsících přesunul z Ústřední vojenské nemocnice do domácího ošetřování na zámku v Lánech. Prezident, který byl po třetí dávce očkování, se vrátil do nemocnice, kde dostal protilátky. Příznaky neměl, proto ho lékaři propustili do Lán, kde následující dva týdny v izolaci přijímal uchazeče o místo v nastupující vládě Petra Fialy (ODS) v prostoru odděleném plexisklem.

Koronavirem se dříve nakazil třeba i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), a to ještě jako kandidát na vládní funkci. Právě kvůli izolaci ho Zeman nejmenoval jako ostatní členy vlády 17. prosince, ale až začátkem ledna.

V únoru oznámil pozitivní test na covid ministr kultury Martin Baxa (ODS), do izolace se minulý měsíc na několik dní přesunul také šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Izolace lidí s pozitivním testem na koronavirus nyní trvá sedm dní, hygienici ale už neposílají do karantény lidi po rizikovém kontaktu s nakaženým.