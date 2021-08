Vystrčil se Steinmeierem se shodli na potřebě přirozené spolupráce

"Pan prezident prokázal velkou pokoru, velké pochopení a velkou vůli přispívat k vzájemné spolupráci a pochopení našich problémů jak z hlediska historie, tak z hlediska současnosti a budoucnosti," řekl Vystrčil po setkání České televizi a ČTK. "Snaží se dosáhnout toho, abychom spolupracovali přirozeně, a nikoli na základě toho, že nám to někdo diktuje," dodal.

Vystrčil poukázal na to, že Česko vlivem svých zkušeností s komunismem nemá rádo stanovování příliš ambiciózních cílů. "Jsme velmi alergičtí na to, když si něco podobného vytyčuje Evropská unie a plánuje na desítky let dopředu věci, o kterých není zřejmé, zda je bude možné splnit," podotkl. Podle Vystrčila i Německo změny v energetické politice přizpůsobí jejím dopadům.

Tématem jednání v Senátu byla i spolupráce příhraničních regionů, například Karlovarského a Ústeckého kraje s Bavorskem a Saskem. Jejím předpokladem je, aby se místní regionální politici z obou stran hranice navzájem znali, míní Vystrčil. Uvítal by užší spolupráci ve zdravotnictví vzhledem k nízké vybavenosti českých nemocnic v některých příhraničních oblastech.

Senátoři s německým prezidentem probírali také možnosti spolupráce ve vzdělávání mladých lidí. "Velká část českých studentů má zájem o studium v Německu a mohlo by tomu být i naopak," podotkl Vystrčil.

S německým prezidentem se dotkl i diplomatických otázek v souvislosti se vztahem k východoevropským zemí. "Role Německa z hlediska ruské okupace některých území Ukrajiny je zásadní a poprosil jsem pana prezidenta, aby to takto vnímali," uvedl předseda Senátu.

Steinmeier přijel do Česka na třídenní návštěvu. Sešel se se svým českým protějškem Milošem Zemanem i předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Jako první hlava německého státu navštívil Národní památník hrdinů heydrichiády a uctil památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.