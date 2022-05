Vystrčil: Události, které se odehrály na konci druhé světové války, ukazují, že slovo je zbraň

— Autor: ČTK

Události, které se na konci druhé světové války odehrály kolem Českého rozhlasu, ukazují, že slovo je zbraň. Platilo to nejen v roce 1945, ale ještě silněji to platí dnes. Platí to, když zaznívají slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i dezinformace, které zpochybňují důsledky války na Ukrajině. Na pietním aktu při příležitosti 77. výročí Pražského povstání to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).