Zákon možná podnikatelům zjednoduší odpisy nehmotného majetku

Ze zákona o daních z příjmů zřejmě zmizí daňové odpisy nehmotného majetku a podnikatelům budou stačit odpisy účetní, které budou plně daňově uznatelné. Počítá s tím pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, který v tomto týdnu podpořil sněmovní rozpočtový výbor. Příští týden by se jím měla zabývat Poslanecká sněmovna na své schůzi.

Pozměňovací návrh předložil ve výboru poslanec vládního hnutí ANO Jan Volný. Jak ale na dotaz ČTK uvedl vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců Tomáš Hajdušek, šlo o návrh, který komora vznesla při jednání s ministerstvem financí již v červnu. "Sjednocení účetních a daňových odpisů je určitě pro poplatníky vedoucí účetnictví zjednodušení oproti stávajícímu stavu. Proto jsme to ministerstvu jako Komora daňových poradců v červnu navrhovali a jsme rádi, že ministerstvo na tento náš návrh přistoupilo," uvedl Hajdušek.

"Po novu bude platit, že účetní odpisy nehmotného majetku budou zároveň v plné výši daňově uznatelné," dodal. Podnikatel, který využívá k podnikání nehmotný majetek, což můžou být vedle softwaru třeba nehmotné výsledky výzkumu, nebude muset při výpočtu základu daně z příjmů přepočítávat účetní odpisy na odpisy daňové, které mu dovoluje zákon o daních z příjmů.

"Je ovšem i nadále nutné mít při stanovení délky odepisování na zřeteli předpokládanou dobu používání nehmotného majetku, aby tak byla dodržena zásada věrného a poctivého výsledku hospodaření. Takže určitě nebude možné, aby byly například drahé programy odepisovány během jednoho roku nebo dvou let, pokud se předpokládá jejich obvyklé používání po delší dobu," doplnil Hajdušek.

Vládní daňový balíček mimo jiné zavádí takzvaný stravenkový paušál, který by mohl sloužit jako alternativa k existujícím stravenkám, počítá i se zvyšováním spotřební daně z tabákových výrobků. Na základě doporučení rozpočtového výboru by se do něj mohly dostat i mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání nebo snížení spotřební daně z nafty o korunu na litr.