Zasedal anticovid tým. Opozice chce dobrovolné, plně hrazené očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podle expertního týmu opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 musí stát nabídnout dobrovolné a plně hrazené očkování. Do první vlny vakcinace by měli být zařazeni zdravotníci, rizikoví občané i učitelé. Zástupci takzvaného anticovid týmu to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) apeloval také na dobrovolné testování učitelů.