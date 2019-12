Zdrcující výsledek auditu: Babiš musí EU vrátit všechno

Oficiálně audit zatím zveřejněn nebyl, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to odmítla s poukazem na důvěrnost informací. Zveřejnění dokumentu požaduje opozice, ve čtvrtek se bude materiálem zabývat plénum Sněmovny.

Podle Neovlivní.cz komise odmítla drtivou většinu připomínek, které Česko vůči původnímu návrhu vzneslo. Podle Deníku N audit konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je stále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Podle EK Babiš fondy ovládá a má nadále přímý zájem na úspěchu firmy.

Znění auditu je konečné. Podle Dostálové ale má Česko dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má podle ministryně ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK.

Dostálová řekla, že sama obsah dokumentu nezná a že je důvěrný. Nechce ho proto zveřejňovat ani poskytnout poslancům nebo členům vlády. Podle opozičních poslanců by kabinet audit zveřejnit měl, vzhledem k hrozícímu vracení milionů korun z poskytnutých dotací to považují za veřejný zájem. Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL prosadili, že se o auditu bude ve čtvrtek dopoledne debatovat na plénu Sněmovny. Poslanecký klub ODS navrhne zřízení parlamentní komise, která by sledovala a kontrolovala kroky, jakými by se vláda vypořádávala s auditem.

Vládní ČSSD bude chtít na pondělním jednání vlády slyšet, jak budou dotčení aktéři na výtky EK reagovat. Podle předsedy strany a vicepremiéra Jana Hamáčka by bylo nejvhodnější, aby příslušné osoby doporučením komise vyhověly. Zdůraznil, že náklady na případné vracení peněz nesmí nést daňoví poplatníci.

Auditní zprávu má k dispozici i pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnili.

Kvůli vyplácení dotací Agrofertu státními úřady podali Piráti trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle nich existuje podezření na porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).