Zeman nového předsedu NS vybral podle věku, tvrdí Benešová

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman vybral za nového předsedu Nejvyššího soudu (NS) Petra Angyalossyho i kvůli jeho nižšímu věku. V pořadu Partie na televizi Prima to dnes řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Angyalossymu je 56 let, místopředsedovi Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) Robertu Fremrovi, kterého navrhovala ministryně a jehož podporovala i řada odborníků, je 62 let.