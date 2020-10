Zeman podporuje přísné pokutování lidí za nenošení roušek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi, kteří nenosí roušky. Udělil by jim pokutu ve výši 2000 až 3000 korun. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Je proto proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil.