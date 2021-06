Zeman stále míní, že existuje více vyšetřovacích verzí explozí munice u Vrbětic

"Říkám, tak vyšetřete všechno, nebuďte monotematičtí, soustřeďte se na všechny verze a veďte to vyšetřování tak, aby se ukázala pravda," uvedl prezident. Podle něj existuje i verze o neodborné manipulaci s výbušninami, verze se zakrytím manka v muničním skladu, jak o tom dříve mluvila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), a verze, že druhý výbuch měl zakrýt krádeže zbraní.

Benešová nedávno uvedla, že nemá žádné informace o tom, že by se policie zabývala jinou vyšetřovací verzí výbuchu ve Vrběticích, než je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Zeman dnes uvedl, že svůj názor nezměnil. Poukázal na to, že výbuchy dvou muničních skladů se odehrály s časovým odstupem, a také na to, že nejsou důkazy ani svědectví, že by ruští agenti pronikli do areálu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) opakovaně uvádějí, že existuje jediná vyšetřovací verze. Jde o tu, podle které jsou z výbuchů v muničním skladě důvodně podezřelí ruští agenti.

Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. Podezření českých bezpečnostních složek, že do výbuchů muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.