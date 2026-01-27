Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře

Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval na tiskové konferenci, na níž nepustil některé novináře, na obvinění z vydírání, které vůči němu vznesl prezident Petr Pavel. Šéf diplomacie se nejprve ironicky omluvil veřejnosti, že musí sledovat jeho spor místo „skvělých a úžasných nápadů“ opozice, zároveň však odmítl, že by se dopustil čehokoliv nezákonného. Podle Macinky nejde o vydírání, nýbrž o běžné politické vyjednávání, jehož podstatou je snaha ovlivnit postoj jiného politika, v tomto případě prezidenta.
Ministr uvedl, že se na prezidentova poradce Petra Koláře za zveřejnění soukromé komunikace nezlobí, neboť s takovou možností počítal. Poznamenal, že to není poprvé, kdy Hrad zveřejňuje věci, které by měly zůstat neveřejné. Macinka tvrdí, že jeho postoj vychází z faktu, že se prezident ocitl mimo ústavní rámec svým přístupem ke jmenování vlády a pohrdáním vůlí Poslanecké sněmovny, přičemž on na tento nesoulad pouze upozornil.
„Já to neberu jako vydírání, je to vyjednávání a snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podstatou politického vyjednávání. Bylo to tak vždy, pan prezident je také už politikem, tak to možná zjistí. Myslím si že ani nebylo vydíráním jeho snaha torpédovat programové prohlášení naší vlády,“ uvedl.
„Celý můj postoj je založen na faktu, že prezident republiky se ocitl mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Pohrdá vůlí dolní komory českého parlamentu a já upozornil na to, že tento nesoulad by měl být odstraněn,“ dodal.
Součástí ministrova vyjádření byl i záměr ohledně nadcházejícího summitu NATO v červenci. Macinka prohlásil, že jelikož se prezident podle něj nepohybuje v ústavním rámci, nemůže dopustit, aby vedl českou delegaci. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničí vyřizuje akreditace, hodlá Macinka při jednání s generálním tajemníkem NATO prosazovat, aby v čele delegace stál předseda vlády místo prezidenta.
„Když jsem říkal, že stojím před rozhodnutím, jak pokračovat, tak jsem měl na mysli, že zítra odjíždím do Bruselu, kde mám nějaké schůzky, a buď je budu dělat v situaci, kdy by prezident vyjádřil vůli napravit nesoulad, nebo ne. A vypadá to že ne, takže nemám jinou možnost, než že při jednání s generálním tajemníkem NATO budu vyjadřovat postoj v duchu toho, že se prezident nepohybuje v ústavním rámci, takže si myslím, že by na summitu NATO v červenci neměl být šéfem delegace české republiky prezident, ale předseda vlády,“ uvedl Macinka.
V otázce vojenské pomoci Ukrajině Macinka kritizoval prezidenta za jeho nedávné vyjádření k letounům L-159. Podle ministra Pavel v televizi neuváženě přislíbil stroje, které Macinka sám při návštěvě Kyjeva neslíbil s vysvětlením, že není ministrem obrany. K obsahu SMS zprávy doplnil, že sice psal o možnosti přesvědčit Tomia Okamuru o podpoře pro letadla, ale zároveň připustil, že by to šéf SPD mohl odmítnout.
Macinka se také ohradil proti výzvám opozice ke svému odvolání a dodal, že je mu lhostejné, na jaký seznam nežádoucích politiků se vedle Andreje Babiše a Tomia Okamury dostal. Zdůraznil, že premiér Babiš o jeho úmyslu napsat poradci prezidenta zmíněnou textovou zprávu předem nevěděl. Celý spor tak ministr vnímá jako snahu narovnat ústavní poměry v situaci, kdy prezident blokuje vládní nominaci na post ministra životního prostředí.
Následně Macinka uvedl, že při své první schůzce s prezidentem podle svých slov cítil, že Pavel podléhá tlaků novinových titulků o Filipu Turkovi. „Tak jsem mu naznačil, že bychom udělali výměnu a že bych nesměřoval na ministerstvo životního prostředí a pan Turek na zahraničí, ale obráceně, a vypadalo to, že by s tím neměl problém,“ uvedl s tím, že krátce na to si to Pavel rozmyslel. Na dotaz novinářů, proč nepustil na tiskovou konferenci některé novináře, Macinka odpověděl: „No, hrozní jsme, já vím.“
