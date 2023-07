Poslanci se vrátili k debatě o kontroverzním vládním konsolidačním balíčku. Jednání potrvá hodiny

Poslanci ve středu jednají o konsolidačním balíčku. S vlastním návrhem úspor přišel na sociální síti exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Pokud by mu vláda naslouchala, musela by sáhnout do vlastních řad. Kalousek totiž navrhl zrušení tří ministerských postů.

Zdroj: Jan Hrabě