Příští rok téměř 25 tisíc, o rok později až 27 tisíc. Jak v Česku poroste minimální mzda?

Minimální mzda v České republice by mohla v příštím roce vzrůst o 2500 korun na 24 900 korun. V roce 2028 by se pak mohla zvýšit na 26 900 korun. Tyto částky vycházejí podle informací České televize z podkladů k připravovanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku, které má projednat tripartita.
Podle navrženého mechanismu by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat 44,6 procenta průměrné mzdy a v roce 2028 by měl tento podíl vzrůst na 45,8 procenta. Podle dostupných statistik Informačního systému o průměrném výdělku pobíralo nejnižší možnou mzdu v zemi 4,9 procenta zaměstnanců, což představuje přibližně 181 tisíc lidí.
Zavedení pravidelného valorizačního vzorce pro nejnižší výdělky přinesla po dlouhých letech vyjednávání v minulém volebním období novela zákoníku práce. V předchozích letech se na navyšování částky museli na tripartitě dohodnout zástupci odborů a zaměstnavatelů, k čemuž však nikdy nedošlo a konečnou výši musela vždy určovat svým rozhodnutím vláda. Podle platné legislativy se má minimální mzda v Česku do roku 2029 postupně dostat na cílovou úroveň 47 procent průměrné mzdy. V letošním roce přitom tato hodnota dosahuje 43,4 procenta průměrné mzdy, což odpovídá částce 22 400 korun.
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci zaměstnance. Vztahuje se na všechny zaměstnance podnikatelské sféry, kteří vykonávají práci v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Ochrana v odměňování minimální mzdou platí pro všechny zaměstnance podnikatelské sféry. V organizacích, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách, však lze v jednotlivých kolektivních smlouvách dohodnout minimální mzdu vyšší, než která je stanovena příslušným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí.
Vazbu na růst minimální mzdy mají také zaručené platy, které se v Česku vyplácejí zaměstnancům ve veřejném sektoru. Tyto platy jsou rozděleny do čtyř stupňů podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti vykonávané práce a tvoří násobky minimální mzdy, konkrétně její 1,2násobek, 1,4násobku a 1,6násobek. V příštím roce by se zaručené platy měly podle stávajících odhadů pohybovat v rozmezí od 24 900 do 39 840 korun. V soukromých firmách byly zaručené mzdy od loňského roku kompletně zrušeny.
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mzdy / platy , Minimální mzda , CZK
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Zdroj: David Holub