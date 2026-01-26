Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP

Vláda Andreje Babiše schválila v pondělí upravený návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová při představení dokumentu uvedla, že kabinet musel zásadně přepracovat plán předchozí vlády Petra Fialy, který označila za nereálný a plný nadhodnocených příjmů. Současný návrh navyšuje deficit o 24 miliard korun oproti původnímu záměru, což má podle Schillerové směřovat výhradně do prorůstových investic a nápravy chybějících výdajů na povinné platby státu.
V rámci rozpočtových priorit vláda přidává 26 miliard korun na rozvoj dopravní infrastruktury a 17 miliard korun na sociální pomoc lidem prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí. Současně kabinet deklaruje desetiprocentní úsporu na samotném provozu státních úřadů.
Ministr obrany Jaromír Zůna doplnil, že na rezort obrany půjde letos zhruba 185 miliard korun, což odpovídá přibližně 2,07 % hrubého domácího produktu. Stát zatím nadále hospodaří v režimu rozpočtového provizoria, přičemž finální schvalování rozpočtu ve Sněmovně se očekává 11. března.
Součástí vládních plánů je také plošné zvýšení platů ve veřejném sektoru, které by mělo vstoupit v platnost od letošního dubna. Ministr práce Aleš Juchelka prosadil nařízení, podle kterého si nepedagogičtí pracovníci ve školství, úředníci a zaměstnanci v kultuře polepší o devět procent na tarifních platech.
Zdravotním sestrám a pracovníkům v sociálních službách vzrostou základy o pět procent, zatímco lékařům a zubařům o dvě procenta. Další finanční prostředky mají být zaměstnancům vyplaceny prostřednictvím odměn.
Zásadní změny se dotknou i české diplomacie. Ministr zahraničí Petr Macinka oznámil zrušení předchozích rozhodnutí o vyslání nových velvyslanců do řady zemí. Celý proces výběru diplomatických zástupců se rozběhne znovu, s výjimkou postu ve Finsku, kde nedávno skončil Adam Vojtěch.
V oblasti zahraniční pomoci vláda uvolnila 10 milionů korun na nákup a přepravu dieselových generátorů pro Ukrajinu, která čelí útokům na svou energetickou infrastrukturu. Macinka k tomu dodal, že charita se má především dělat, nikoliv se jí chlubit.
V oblasti energetické bezpečnosti vláda pověřila společnost ČEZ, aby se zúčastnila aukce na prodloužení kapacity v nizozemském LNG terminálu v Eemshavenu. Stávající smlouva, která pokrývá až třetinu roční spotřeby plynu v České republice, končí v příštím roce.
Ministr průmyslu zdůraznil, že zajištění těchto kapacit je klíčové pro prevenci nedostatku plynu v roce 2028, zejména proto, že výstavba nového terminálu v Německu, kde má ČEZ rovněž rezervovanou kapacitu, nabírá zpoždění.
Světové války se v okamžiku vypuknutí takto nejmenují, název dostávají až zpětně, když je zřejmé, že změnily řád světa. Dnešek nápadně připomíná právě takovou přechodovou fázi – pandemie, invaze na Ukrajinu, eskalace kolem Íránu, hybridní a ekonomická válka i eroze západních garancí. Buď už žijeme ve třetí světové válce, jen ji neumíme pojmenovat, nebo v nejnebezpečnější krizi od konce druhé světové války.
Zdroj: Jakub Jurek