Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. září 2025 12:30

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)
Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vládní politici se v reakci na průnik ruských dronů do Polska shodují na tom, že Vladimir Putin a jeho režim ohrožují i Česko. Polským sousedům vyjádřil podporu i expremiér a favorit říjnových sněmovních voleb Andrej Babiš. 

Podle Fialy si Rusové otestovali obranyschopnost zemí NATO. "Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Je dobře, že polská protivzdušná obrana zafungovala. Je zřejmé, že Rusko se snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí," napsal na sociální síti X. 

Česko podle premiéra stojí za Polskem, které se nachází v první linii. "Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a že řešením je nezbrojit," vzkázal lídr koalice Spolu voličům.

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyjádřil Polsku plnou podporu. Sdílel také příspěvek exministra obrany Lubomíra Metnara, který označil noční narušení polského vzdušného prostoru za závažný bezpečnostní incident. 

Varšavu podpořil i ministr zahraničí Jan Lipavský. "Bezohledné narušování polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny. NATO musí bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Putin nepřestane, dokud ho nezastavíme – ruku v ruce s tvrdšími sankcemi," uvedl na síti X.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zmínila, že je v úzkém spojení s partnery. "Narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony a škody, které napáchaly, jsou jednoznačným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v našem regionu," konstatovala.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nezastaví Putinovu drzost a rozpínavost nic jiného, než jasná odpověď NATO. "Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v Alianci," podotkl. 

Nad Polsko proniklo v noci na středu celkem 19 bezpilotních strojů, čtyři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou. Trosky jednoho ze strojů spadly na rodinný dům v obci Wyryki. Další drony byly nalezeny na několika různých místech. 

7. září 2025 14:46

Podpora ANO soustavně klesá. SPOLU a STAN a Piráti by dnes podle průzkumu koalici nesestavili

Související

Více souvisejících

Petr Fiala (ODS) Andrej Babiš Lubomír Metnar Jana Černochová Jan Lipavský Vít Rakušan (STAN) Polsko Rusko válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 40 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

před 4 hodinami

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

před 4 hodinami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo BIS

BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.

včera

Izraelská armáda

Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

včera

včera

Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa

Ruský letecký útok zabil nejméně 21 civilistů v ukrajinské vesnici Jarova v Doněcké oblasti, kde lidé čekali na výplatu důchodů. Útok se odehrál v blízkosti frontové linie a podle ukrajinských úřadů zranil i mnoho dalších lidí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy