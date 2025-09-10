Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš

Vládní politici se v reakci na průnik ruských dronů do Polska shodují na tom, že Vladimir Putin a jeho režim ohrožují i Česko. Polským sousedům vyjádřil podporu i expremiér a favorit říjnových sněmovních voleb Andrej Babiš.
Podle Fialy si Rusové otestovali obranyschopnost zemí NATO. "Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Je dobře, že polská protivzdušná obrana zafungovala. Je zřejmé, že Rusko se snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí," napsal na sociální síti X.
Česko podle premiéra stojí za Polskem, které se nachází v první linii. "Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a že řešením je nezbrojit," vzkázal lídr koalice Spolu voličům.
Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyjádřil Polsku plnou podporu. Sdílel také příspěvek exministra obrany Lubomíra Metnara, který označil noční narušení polského vzdušného prostoru za závažný bezpečnostní incident.
Varšavu podpořil i ministr zahraničí Jan Lipavský. "Bezohledné narušování polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny. NATO musí bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Putin nepřestane, dokud ho nezastavíme – ruku v ruce s tvrdšími sankcemi," uvedl na síti X.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zmínila, že je v úzkém spojení s partnery. "Narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony a škody, které napáchaly, jsou jednoznačným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v našem regionu," konstatovala.
Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nezastaví Putinovu drzost a rozpínavost nic jiného, než jasná odpověď NATO. "Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v Alianci," podotkl.
Nad Polsko proniklo v noci na středu celkem 19 bezpilotních strojů, čtyři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou. Trosky jednoho ze strojů spadly na rodinný dům v obci Wyryki. Další drony byly nalezeny na několika různých místech.
Související
OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou
Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová
Petr Fiala (ODS) , Andrej Babiš , Lubomír Metnar , Jana Černochová , Jan Lipavský , Vít Rakušan (STAN) , Polsko , Rusko , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony
před 40 minutami
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš
před 1 hodinou
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
před 1 hodinou
Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté
před 2 hodinami
Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území
před 2 hodinami
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
před 3 hodinami
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
před 4 hodinami
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
před 4 hodinami
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
před 6 hodinami
Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek
včera
Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine
včera
Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek
včera
Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba
včera
Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty
včera
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
včera
Italové se rozloučili s Armanim. Panovala přísná opatření
včera
BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo
včera
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
včera
Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory
včera
Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa
Ruský letecký útok zabil nejméně 21 civilistů v ukrajinské vesnici Jarova v Doněcké oblasti, kde lidé čekali na výplatu důchodů. Útok se odehrál v blízkosti frontové linie a podle ukrajinských úřadů zranil i mnoho dalších lidí.
Zdroj: Libor Novák