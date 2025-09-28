Putin nechce mír, míní Lipavský. Přislíbil pokračování muniční iniciativy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. září 2025 13:58

Jan Lipavský
Jan Lipavský Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ruský prezident Vladimir Putin nechce mír, konstatoval ministr zahraničí Jan Lipavský po dalším ruském útoku na Kyjev a další místa na Ukrajině. Šéf diplomacie zdůraznil, že pokud mu voliči umožní pokračovat ve vládní funkci, bude Česko nadále prosazovat muniční iniciativu. 

"Více než měsíc od Aljašky (srpnové jednání mezi americkým a ruským prezidentem - pozn. red.) je jasno: Putin chce teror, ne mír. Dnes znovu udeřil na Kyjev — stovky dronů, civilní oběti, mezi nimi i 12letá dívka," napsal Lipavský po posledním ruském útoku na sousední Ukrajinu, který nepřežili nejméně čtyři lidé. 

Podle ministra zahraničí je zřejmé, že na Ukrajině se rozhoduje i o bezpečnosti Česka. "Jako ministr zahraničí budu dál prosazovat českou muniční iniciativu, která se stala páteří obrany Evropy," dodal politik, který v nadcházejících sněmovních volbách kandiduje za koalici Spolu v Praze.

Ukrajina čelila v uplynulých hodinách dalšímu masivnímu ruskému útoku. Cílem bylo především hlavní město Kyjev, kde zemřeli nejméně čtyři lidé, informovala BBC. O útoku informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Podle dostupných informací zemřelo v ukrajinské metropoli i jedno dítě. 

Ruské drony podle BBC útočily hned v několika ruských regionech, včetně Záporožské oblasti, kde utrpělo zranění celkem 16 osob, včetně tří dětí. Ukrajinské ministerstvo zahraničí sdělilo, že ruská armáda při posledním útoku využila stovky dronů a raket. 

Volodymyr Zelenskyj na sociální síti uvedl, že nejnovější z ruských útoků na Ukrajinu trval přes dvanáct hodin a jeho součástí bylo téměř 500 dronů a přes 40 raket. "Čtyři lidé byli zabiti v Kyjevě, včetně dvanáctileté dívky. Napříč Ukrajinou bylo zraněno nejméně 40 lidí, včetně dětí," popsal situaci. Rusové zasáhli například pekárnu, továrnu na pneumatiky, ale i rodinné domy či bytové domy. 

Ukrajinský prezident zdůraznil, že k útoku došlo během končícího Valného shromáždění OSN. "Takhle Rusko deklaruje svůj pravý postoj. Moskva chce pokračovat v boji a vraždění, zaslouží si ten nejtvrdší tlak ze světa. Kreml má prospěch z pokračování této války a teroru, dokud bude získávat příjmy z energie a provozovat stínovou flotilu," poznamenal.

"Budeme i nadále útočit, abychom Rusko připravili o tyto toky příjmů a donutili ho k diplomacii. Každý, kdo chce mír, musí podpořit úsilí prezidenta Trumpa a zastavit veškerý ruský dovoz. Čas na rozhodný krok nastal už dávno, spoléháme na silnou reakci Spojených států, Evropy, G7 a G20," dodal Zelenskyj. 

před 1 hodinou

Finiš budou potřebovat dvě uskupení, ukazuje nový průzkum. ANO je opět pod 30 procenty

Související

Více souvisejících

Jan Lipavský Vladimír Putin válka na Ukrajině Ukrajina

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Aktualizováno před 55 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Peníze, ilustrační fotografie.

Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody

Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 7 hodinami

včera

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

včera

včera

včera

včera

včera

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

včera

včera

včera

včera

Metro v srpnu zastavil školák mladší patnácti let, zjistila policie

Pražská policie už zná totožnost mladíka, který v srpnu zastavil provoz metra na lince C. Jde o chlapce, jemuž ještě nebylo ani patnáct let. Případ proto už nebude dále medializován. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy