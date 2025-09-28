Putin nechce mír, míní Lipavský. Přislíbil pokračování muniční iniciativy

Ruský prezident Vladimir Putin nechce mír, konstatoval ministr zahraničí Jan Lipavský po dalším ruském útoku na Kyjev a další místa na Ukrajině. Šéf diplomacie zdůraznil, že pokud mu voliči umožní pokračovat ve vládní funkci, bude Česko nadále prosazovat muniční iniciativu.
"Více než měsíc od Aljašky (srpnové jednání mezi americkým a ruským prezidentem - pozn. red.) je jasno: Putin chce teror, ne mír. Dnes znovu udeřil na Kyjev — stovky dronů, civilní oběti, mezi nimi i 12letá dívka," napsal Lipavský po posledním ruském útoku na sousední Ukrajinu, který nepřežili nejméně čtyři lidé.
Podle ministra zahraničí je zřejmé, že na Ukrajině se rozhoduje i o bezpečnosti Česka. "Jako ministr zahraničí budu dál prosazovat českou muniční iniciativu, která se stala páteří obrany Evropy," dodal politik, který v nadcházejících sněmovních volbách kandiduje za koalici Spolu v Praze.
Ukrajina čelila v uplynulých hodinách dalšímu masivnímu ruskému útoku. Cílem bylo především hlavní město Kyjev, kde zemřeli nejméně čtyři lidé, informovala BBC. O útoku informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Podle dostupných informací zemřelo v ukrajinské metropoli i jedno dítě.
Ruské drony podle BBC útočily hned v několika ruských regionech, včetně Záporožské oblasti, kde utrpělo zranění celkem 16 osob, včetně tří dětí. Ukrajinské ministerstvo zahraničí sdělilo, že ruská armáda při posledním útoku využila stovky dronů a raket.
Volodymyr Zelenskyj na sociální síti uvedl, že nejnovější z ruských útoků na Ukrajinu trval přes dvanáct hodin a jeho součástí bylo téměř 500 dronů a přes 40 raket. "Čtyři lidé byli zabiti v Kyjevě, včetně dvanáctileté dívky. Napříč Ukrajinou bylo zraněno nejméně 40 lidí, včetně dětí," popsal situaci. Rusové zasáhli například pekárnu, továrnu na pneumatiky, ale i rodinné domy či bytové domy.
Ukrajinský prezident zdůraznil, že k útoku došlo během končícího Valného shromáždění OSN. "Takhle Rusko deklaruje svůj pravý postoj. Moskva chce pokračovat v boji a vraždění, zaslouží si ten nejtvrdší tlak ze světa. Kreml má prospěch z pokračování této války a teroru, dokud bude získávat příjmy z energie a provozovat stínovou flotilu," poznamenal.
"Budeme i nadále útočit, abychom Rusko připravili o tyto toky příjmů a donutili ho k diplomacii. Každý, kdo chce mír, musí podpořit úsilí prezidenta Trumpa a zastavit veškerý ruský dovoz. Čas na rozhodný krok nastal už dávno, spoléháme na silnou reakci Spojených států, Evropy, G7 a G20," dodal Zelenskyj.
