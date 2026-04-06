Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí.
Rajchl naznačil, že vládou zvolená řešení nepomohou. "To už udělala Fialova vláda v roce 2022 a na cenu to nemělo vliv. Jen jsme přišli o miliardy v příjmové stránce státního rozpočtu. Dohled nad maržemi či zastropování cen pak může zafungovat pouze krátkodobě. A jestliže ropa přes Hormuz prostě nedojde, tak už prostě nebude - marže, nemarže," napsal na sociální síti.
Podle vládního poslance spočívá jediné realistické řešení v opuštění protiruských sankcí, které poškozují Evropu a zejména státy V4, a v obnovení importu ropy a plynu z Ruska. Dokonce se nabídl, že na východ vyrazí.
"Pokud se to bojí naše politická scéna udělat nebo dokonce jen nahlas vyslovit, tak mi dejte pověření to vyjednat. Já se toho nebojím. Teď nastala doba, kdy potřebujeme odvážné politiky, nikoliv alibisty. A já se klidně do té Moskvy vypravím," vzkázal Rajchl. "Je to otázka zdravého rozumu. A já dodávám, že to začíná být i otázkou přežití naší ekonomiky," dodal.
Z rozhodnutí vlády budou od středy zastropované marže u nafty i benzinu a snížená spotřební daň u nafty. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání kabinetu poznamenala, že schválená opatření mají smysl jako celek.
"Marže, která je pro nás akceptovatelná, je 2,50 Kč u nafty i benzinu," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Schillerová zároveň zmínila, že na vládním jednání v pondělí 13. dubna se má probírat návrh zákona, který by umožnil nařízením vlády regulovat marže a ceny pohonných hmot. Ministryně očekává, že takovou iniciativu podpoří i sněmovní opozice.
Vláda bude také každý den určovat maximální cenu paliv. "Systém bude fungovat na denní bázi. Začínáme od středy 8. dubna, aby měl trh možnost se na to připravit," uvedl Babiš a vysvětlil lidem, co přesně mají očekávat.
"V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní Ministerstvo financí tu formuli a určí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí Ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit až včetně pondělí," sdělil šéf hnutí ANO.
Babiš je přesvědčen, že vláda našla nejlepší možné řešení aktuální situace. "To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt," poznamenal. Přijaté opatření má zatím platit do 30. dubna. Babiš a ostatní ministři se následně rozhodnou, jaký bude další postup.
Související
Jindřich Rajchl , pohonné hmoty , ropa , plyn , Rusko
Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.
Zdroj: Libor Novák