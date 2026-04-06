Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. dubna 2026 12:59

Jindřich Rajchl
Jindřich Rajchl Foto: Facebook Jindřich Rajchl

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Rajchl naznačil, že vládou zvolená řešení nepomohou. "To už udělala Fialova vláda v roce 2022 a na cenu to nemělo vliv. Jen jsme přišli o miliardy v příjmové stránce státního rozpočtu. Dohled nad maržemi či zastropování cen pak může zafungovat pouze krátkodobě. A jestliže ropa přes Hormuz prostě nedojde, tak už prostě nebude - marže, nemarže," napsal na sociální síti.

Podle vládního poslance spočívá jediné realistické řešení v opuštění protiruských sankcí, které poškozují Evropu a zejména státy V4, a v obnovení importu ropy a plynu z Ruska. Dokonce se nabídl, že na východ vyrazí.

"Pokud se to bojí naše politická scéna udělat nebo dokonce jen nahlas vyslovit, tak mi dejte pověření to vyjednat. Já se toho nebojím. Teď nastala doba, kdy potřebujeme odvážné politiky, nikoliv alibisty. A já se klidně do té Moskvy vypravím," vzkázal Rajchl. "Je to otázka zdravého rozumu. A já dodávám, že to začíná být i otázkou přežití naší ekonomiky," dodal.

Z rozhodnutí vlády budou od středy zastropované marže u nafty i benzinu a snížená spotřební daň u nafty. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání kabinetu poznamenala, že schválená opatření mají smysl jako celek. 

"Marže, která je pro nás akceptovatelná, je 2,50 Kč u nafty i benzinu," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Schillerová zároveň zmínila, že na vládním jednání v pondělí 13. dubna se má probírat návrh zákona, který by umožnil nařízením vlády regulovat marže a ceny pohonných hmot. Ministryně očekává, že takovou iniciativu podpoří i sněmovní opozice. 

Vláda bude také každý den určovat maximální cenu paliv. "Systém bude fungovat na denní bázi. Začínáme od středy 8. dubna, aby měl trh možnost se na to připravit," uvedl Babiš a vysvětlil lidem, co přesně mají očekávat. 

"V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní Ministerstvo financí tu formuli a určí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí Ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit až včetně pondělí," sdělil šéf hnutí ANO. 

Babiš je přesvědčen, že vláda našla nejlepší možné řešení aktuální situace. "To je opatření, které by mělo zásadně pomoci všem, celé ekonomice, protože je jasné, že pohonné hmoty a hlavně nafta jsou ten klíčový produkt," poznamenal. Přijaté opatření má zatím platit do 30. dubna. Babiš a ostatní ministři se následně rozhodnou, jaký bude další postup. 

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Jindřich Rajchl

Jindřich Rajchl obhájil post předsedy strany PRO. Chce z ní vybudovat „vůdčí sílu" Česka

Na republikovém sněmu strany PRO (Právo Respekt Odbornost) byl jejím předsedou opět zvolen zakladatel a současný poslanec Jindřich Rajchl. Ve volbě neměl žádného protikandidáta a získal jednomyslnou podporu všech 101 hlasujících. Rajchl si klade ambiciózní cíl: chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v České republice do příštích sněmovních voleb.
Marek Ženíšek

Český pohled na Trumpa. Ministr Fialovy vlády či lídr Pirátů pro EZ řekli, co si myslí o prezidentovi

Donald Trump se minulý týden oficiálně chopil moci v Bílém domě, což znamená zahájení nové éry nejen pro Spojené státy, ale i pro světovou politiku. Dopad jeho vlády bude citelný i v České republice. Server EuroZprávy.cz proto vyzval politické strany, včetně těch mimo parlament, aby se podělily o své názory na nového prezidenta Spojených států a jeho politiku MAGA (Make America Great Again).

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

