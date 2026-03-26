Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy

Exministr Vít Rakušan (STAN) ve středu nebyl ani napočtvrté zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, ačkoliv podle dohod ještě náleží opozici jedno místo ve vedení dolní komory parlamentu. Rakušan připustil, že se o funkci ucházel naposledy.
"Starostové jako třetí nejsilnější klub nedostali možnost podílet se na řízení sněmovny, protože Rakušan je koalici trnem v oku, a to pro příliš ostrou kritiku jejich vládnutí. Můžu slíbit jediné: nepolepším se. Polepšit by se měla naopak Babišova koalice a přestat válcovat parlamentní zvyklosti a sněmovní kulturu parním válcem arogance," napsal Rakušan už po předchozí březnové volbě, kde neuspěl.
Ve středu se vše opakovalo. Bývalý ministr vnitra získal v tajné volbě jen 73 hlasů, ke zvolení jich potřeboval ještě dalších čtrnáct. Šéf jedné z opozičních stran připustil, že do vedení Poslanecké sněmovny kandidoval naposledy.
"Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál," řekl webu iDnes.cz s tím, že má představu o tom, kdo by mohl za STAN kandidovat místo něj. "Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti," dodal.
Předsedou Poslanecké sněmovny je od 5. listopadu šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve stejný den byl prvním místopředsedou zvolen Patrik Nacher (ANO). Řadovými místopředsedy jsou poslanci Jiří Barták (AUTO) a Jan Skopeček (ODS). Posledně jmenovaný je nadále jediným zástupcem opozice ve vedení dolní komory parlamentu.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou
před 1 hodinou
Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii
před 1 hodinou
Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik
před 2 hodinami
Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk
před 3 hodinami
Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu
před 4 hodinami
Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství
před 5 hodinami
Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu
před 5 hodinami
Chladné počasí umocní silný vítr. Meteorologové vydali varování
před 5 hodinami
Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO
před 6 hodinami
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
před 7 hodinami
Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo
před 8 hodinami
Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky
před 9 hodinami
Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami
před 11 hodinami
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
včera
Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích
včera
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři
včera
HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor
včera
Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi
včera
Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku
včera
Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci
Fotbal v Karviné má po událostech posledních hodin velmi nejistou budoucnost. Místní klub je jediným prvoligovým, který je vyšetřován v třaskavé aktuální kauze. Primátor města a předseda klubového představenstva Jan Wolf zmizel. Jeden ze sponzorů navíc reagoval ukončením spolupráce.
