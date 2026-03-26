Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy

Jan Hrabě

26. března 2026 17:12

Vít Rakušan Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Exministr Vít Rakušan (STAN) ve středu nebyl ani napočtvrté zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, ačkoliv podle dohod ještě náleží opozici jedno místo ve vedení dolní komory parlamentu. Rakušan připustil, že se o funkci ucházel naposledy. 

"Starostové jako třetí nejsilnější klub nedostali možnost podílet se na řízení sněmovny, protože Rakušan je koalici trnem v oku, a to pro příliš ostrou kritiku jejich vládnutí. Můžu slíbit jediné: nepolepším se. Polepšit by se měla naopak Babišova koalice a přestat válcovat parlamentní zvyklosti a sněmovní kulturu parním válcem arogance," napsal Rakušan už po předchozí březnové volbě, kde neuspěl.

Ve středu se vše opakovalo. Bývalý ministr vnitra získal v tajné volbě jen 73 hlasů, ke zvolení jich potřeboval ještě dalších čtrnáct. Šéf jedné z opozičních stran připustil, že do vedení Poslanecké sněmovny kandidoval naposledy. 

"Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho není něco, o co bych stál," řekl webu iDnes.cz s tím, že má představu o tom, kdo by mohl za STAN kandidovat místo něj. "Potvrdilo se, že jediné dohody, které je koalice schopna dodržet, jsou ty o nevydání jejich šéfů spravedlnosti," dodal. 

Předsedou Poslanecké sněmovny je od 5. listopadu šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve stejný den byl prvním místopředsedou zvolen Patrik Nacher (ANO). Řadovými místopředsedy jsou poslanci Jiří Barták (AUTO) a Jan Skopeček (ODS). Posledně jmenovaný je nadále jediným zástupcem opozice ve vedení dolní komory parlamentu.

Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule..." Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka

Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou

Mnichovská bezpečnostní konference se v sobotu večer stala dějištěm mimořádně ostrého diplomatického střetu. V rámci panelové diskuze o rozkolu západní společnosti proti sobě stanuli český ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Debata se rychle stočila od bezpečnosti k hlubokému ideologickému sporu mezi konzervatismem a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech zcela ovládl západní veřejný prostor.

Vít Rakušan (STAN) Poslanecká sněmovna Starostové a nezávislí (STAN)

