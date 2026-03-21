Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem

Jan Hrabě

21. března 2026 16:00

Radim Fiala Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.  

Babišova vláda se podle šéfa poslanců za hnutí SPD zabývá problematikou růstu cen benzinu a nafty, které stoupají v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Fiala zmínil, že se projednávají nejrůznější možné scénáře. "Jednáme o tom neustále každý týden na koaličních radách," řekl v televizním pořadu. 

Konkrétně připustil úpravu spotřební daně či daně z přidané hodnoty. "Jsou tu samozřejmě zásoby ropy v rezervách České republiky na tři měsíce. Ty by na nějakou dobu dokázaly snížit nebo zastavit růst cen pohonných hmot," poznamenal. 

Pirátský lídr poukázal na jeden paradox. "U státních čerpacích stanic EuroOil, které byly koupeny v rámci minulého volebního období, jsou pohonné hmoty dražší než u některých soukromých stanic, což mně přijde jako úplně absurdní situace," konstatoval. 

Hřib navrhl opatření, které Piráti prosazují dlouhodobě. Podle jeho slov by se mohla snížit DPH na základní potraviny na šest procent, čímž by se peněženkám občanů ulevilo jinak. "To znamená ovoce, zelenina, rýže, luštěniny, čerstvé maso, těstoviny a základní hygienické potřeby," vyjmenoval. 

Ceny ropy jsou vysoké i kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Česko se podle dostupných informací připojilo k zemím, které vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provoz v oblasti. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. K iniciativě se hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.  

Na Letné začala demonstrace Milionu chvilek. Dorazily davy lidí

Tomio Okamura s Radimem Fialou

Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice

Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.
Radim Fiala (SPD)

"To, co předvádí SPD, je nechutné." Fiala za výroky o Vrběticích schytává kritiku od ANO i opozice

Spor kolem zapojení Ruska do výbuchů v muničním areálu Vrbětice znovu rozvířil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že ruská účast na tragické události z roku 2014 nebyla jednoznačně prokázána. Tento postoj zopakoval i v pondělí s tím, že nehodlá o svém přesvědčení lhát. Podle něj je úkolem tajných služeb, policie a soudů, aby o vině Ruska přesvědčily jeho i celou veřejnost.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Tanker, ilustrační fotografie.

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Norská princezna Mette-Marit (autor fotky: Frankie Fouganthin)

Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury. 

Andrej Babiš

Babiš vyzval zbrojařské firmy k maximálnímu zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s vyšetřováním pátečního požáru v Pardubicích vyzval zbrojařské firmy, aby své areály co možná nejlépe zabezpečily. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. Stupeň ohrožení terorismem se pro tuto chvíli nemění a zůstává na druhém ze čtyř. 

Modžtaba Chámeneí

Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Babiš svolává Bezpečnostní radu státu. Stupeň ohrožení terorismem se může zvýšit

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolává kvůli pátečnímu požáru v Pardubicích jednání Bezpečnostní rady státu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) by se mohl zvýšit stupeň ohrožení terorismem. Policie pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. 

