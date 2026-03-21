Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem

Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.
Babišova vláda se podle šéfa poslanců za hnutí SPD zabývá problematikou růstu cen benzinu a nafty, které stoupají v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Fiala zmínil, že se projednávají nejrůznější možné scénáře. "Jednáme o tom neustále každý týden na koaličních radách," řekl v televizním pořadu.
Konkrétně připustil úpravu spotřební daně či daně z přidané hodnoty. "Jsou tu samozřejmě zásoby ropy v rezervách České republiky na tři měsíce. Ty by na nějakou dobu dokázaly snížit nebo zastavit růst cen pohonných hmot," poznamenal.
Pirátský lídr poukázal na jeden paradox. "U státních čerpacích stanic EuroOil, které byly koupeny v rámci minulého volebního období, jsou pohonné hmoty dražší než u některých soukromých stanic, což mně přijde jako úplně absurdní situace," konstatoval.
Hřib navrhl opatření, které Piráti prosazují dlouhodobě. Podle jeho slov by se mohla snížit DPH na základní potraviny na šest procent, čímž by se peněženkám občanů ulevilo jinak. "To znamená ovoce, zelenina, rýže, luštěniny, čerstvé maso, těstoviny a základní hygienické potřeby," vyjmenoval.
Ceny ropy jsou vysoké i kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Česko se podle dostupných informací připojilo k zemím, které vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provoz v oblasti. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. K iniciativě se hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.
