Školní podzimní prázdniny se mohou změnit. TOP 09 navrhuje fixních pět dnů

Školou povinným dětem dnes naplno začínají letní prázdniny, které odstartovaly dříve, než bylo podle původního harmonogramu v plánu. Termínových změn by do budoucna mohly doznat i podzimní prázdniny. Počítá s tím návrh jedné ze sněmovních stran.
Je to konkrétně opoziční TOP 09, která navrhuje fixní pětidenní podzimní prázdniny. "Neustálé čachry s ředitelskými volny, každý rok jsou lidé zmatení, na kdy ty prázdniny připadnou, takže my to chceme jednou provždy vyřešit," uvedla strana na sociální síti X.
"Prostě týden prázdnin na podzim, do kterého spadá 28. říjen. Jednoduché, jasné. Přičemž se zároveň zruší jednodenní pololetní prázdniny v lednu, kdy v ten pátek mají rodiče potíže najít hlídání pro ty nejmladší žáky," vysvětlila TOP 09 svůj návrh. Pro jeho prosazení ale bude případně potřebovat i hlasy koaličních poslanců.
V Česku právě skončil školní rok 2025/26. Sobota je prvním plnohodnotným dnem letních prázdnin. Podle původního plánu mělo vyučování ve druhém pololetí skončit až v úterý 30. června. Ministerstvo školství vedené Robertem Plagou (ANO) ale nakonec rozhodlo, že výuka na základních a středních školách a konzervatořích skončí již v pátek 26. června.
Opatření vycházelo z organizačních a provozních potřeb škol a zohlednilo reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro dětí. Podle ministerstva nemá mít dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy totiž měly zvládnout splnit všechny vzdělávací cíle a plánované výstupy v průběhu školního roku.
Školy, jimž dřívější termín ukončení vyučování nevyhovuje, například kvůli dlouhodobě naplánované větší školní akci, zároveň mohly požádat ministerstvo o úpravu organizace školního roku.
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Zdroj: Libor Novák