Dušek tvrdí, že se nákaza ve školách nešíří více

Případné prodloužení vánočních prázdnin by tak podle něj nemělo žádaný efekt. Prodloužení prázdnin žádaly některé organizace učitelů, navrhovali ho i zástupci budou vládní koalice.

Podle dat ÚZIS byl počet pozitivních na 100.000 obyvatel za poslední týden v celé populaci zhruba 1000. Mezi dětmi šest až 11 let to bylo zhruba 2400 případů, u starších ve věku 12 až 19 let kolem 1900 případů.

"To, co vidíme, je jenom odrazem testové strategie. Počet nově potvrzených případů je nejvyšší v mladých věkových kategoriích teď proto, že tam plošně testujeme, jsou snadno dosažitelní i pro trasování," vysvětlil Dušek. "To, že v dospělé populaci vidíme poloviční zátěž, neznamená, že se tam ten virus nešíří," dodal.

Opatření mířená jen na školy tak podle něj nepovedou k dostatečnému efektu, protože ostatní věci omezené nejsou a děti se budou dál setkávat. Rodiče navíc nejmenší dětí budou muset dát někam na hlídání nebo s nimi zůstat doma. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v minulých dnech tlumočil obavy z nemocnic z toho, že zavřené školy by pro ně znamenaly prohloubení personálního problému u matek, které by zůstaly doma s dětmi.

"Jsem přesvědčen, že v této fázi epidemie není virus jenom ve školách. Zásah jenom do škol nezabrání tomu, aby ta vlna populací nedoběhla," řekl Dušek.

Souhlasí s ním i demografka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Před zavíráním škol by se měly podle ní vyzkoušet všechny jiné preventivní možnosti. "Zavírat školy a prodlužovat prázdniny je přesně to, k čemu by docházet nemělo v žádném případě, pokud budeme děti správně ve školách chránit," uvedla.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), které je členkou, navrhuje takzvaný systém "test-to-stay". Děti ze tříd, kde byl někdo pozitivně otestován, by se podle něj měly testovat každý den a z výuky by se vyřazovali jen nakažení.

Ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová řekla, že už teď se hygienici snaží neposílat do karantény celé třídy, ale jen žáky v bezprostředním okolí nakaženého. Celá třída se uzavírá jen v případě více nakažených.

Nápad na prodloužení vánočních prázdnin srovnala s prodloužením prázdnin podzimních, ke kterému v Praze přistoupilo asi 40 procent škol. "Incidence se snížila asi o 400 na týden. Takže efekt to má, ale je krátkodobý," dodala.