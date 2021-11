Ministerstvo školství uzavřelo dohodu na doobjednání testů na covid

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo školství a firma Batist Medical podepsaly dohodu o dodatečném nákupu 1,6 milionu antigenních testů pro testování žáků na covid-19. Testy by firma měla dodat postupně ve dvou termínech, jeden milion kusů do 29. listopadu a zbytek do 9. prosince. Cena za jeden test má být 18,87 Kč, dodatečná objednávka testů by tak měla vyjít zhruba na 30 milionů korun.