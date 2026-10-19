Vláda schválila novelu školského zákona, která přináší zásadní revizi inkluze

Libor Novák

19. října 2026 15:26

Robert Plaga, ministr školství
Robert Plaga, ministr školství Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda na svém jednání schválila novelu školského zákona, která přináší zásadní revizi současného systému inkluze. Návrh z dílny ministra školství Roberta Plagy počítá s radikální změnou financování asistentů pedagoga v základních školách. Kabinet se na podobě úprav shodl po počátečních koaličních neshodách.

Nový systém financování, který má začít platit od září roku 2027, opustí dosavadní praxi přidělování asistentů jednotlivým dětem. Místo toho budou asistenti financováni ze státního rozpočtu podle velikosti a konkrétních potřeb jednotlivých škol. Cílem těchto změn je vytvořit ze stabilních asistentů pevnou součást školního prostředí.

Do výsledné podoby novely se promítly také specifické požadavky koaličních Motoristů, s nimiž se ztotožnil rovněž premiér Andrej Babiš. Koaliční partneři se dohodli na zavedení spádovosti školských poradenských zařízení s účinností od září roku 2028. Toto opatření má omezit takzvanou poradenskou turistiku, kdy rodiče obcházeli více poraden v naději na získání určité formy podpory.

Výraznou novinkou v pravomocích ředitelů škol je úprava postupu při podezření na potřebu podpory žáka. Ředitel již nebude vyšetření pouze doporučovat, ale rovnou vyzve rodiče žáka k absolvování vyšetření v poradně. V případě nesoučinnosti ze strany rodičů bude ředitel povinen předat celou záležitost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Zástupci Motoristů upřesnili, že pokud rodiče výzvu neuposlechnou, příslušný úřad koná bez dalšího podrobného šetření. Ministerstvo školství si od tohoto postupu slibuje větší vymahatelnost pravidel a lepší spolupráci rodin se školským systémem. Opatření má zajistit včasnou diagnózu a odpovídající podporu pro děti, které to skutečně potřebují.

Ministr Robert Plaga odmítl obavy z dramatického plošného propouštění asistentů pedagoga a upozornil na nutnost postupného nastavení parametrů nového systému. Podle jeho vyjádření by bez odpovídající parametrizace hrozilo, že by děti zůstaly v běžných třídách bez pomoci, protože kapacity speciálních škol a speciálních tříd v zemi chybí. Učitelé by tak na náročnou výuku zůstali v běžných třídách zcela sami.

Novelizace má za cíl poskytnout účinnější podporu nejen žákům s nárokem na asistenta, ale také všem ostatním dětem v běžných školách. Změny mají současně přinést profesionalizaci asistentů a odbourat administrativní zátěž spojenou s dosavadním systémem podpůrných opatření. Vláda schválila předložený návrh jednomyslně po sérii ranních koaličních jednání.

Asistenti pedagoga by měli být nově financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách namísto individuálních doporučení pro konkrétního žáka. Nový systém má zároveň za cíl celkově zastropovat počet asistentů pedagoga v českých školách.

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Zdroj: Jan Hrabě

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