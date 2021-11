Ministerstvo zatím nemá kompletní výsledky pondělního testování ve školách

Žáci se ve školách většinou testují antigenními samotesty. Pokud má žák pozitivní výsledek, je potřeba konfirmační PCR test. Právě na tyto potvrzující testy se podle Vojtěcha nyní čeká. Až bude mít ministerstvo výsledky, bude je prezentovat, uvedl ministr.

V pondělí se testovaly děti v osmi okresech, kde bylo podle týden starých dat nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel týdně. Celkem se mělo testování dotknout asi 165.000 žáků. Příští týden se do testování zapojí 31 z celkem 77 okresů, poslední kolo je zatím naplánované na 15. listopadu. Vláda čelila kritice za to, že okresy mezi testované zařazuje s velkým zpožděním. Po 15. listopadu plánují hygienici podle Svrčinové testovat spíše jen žáky, kteří mají symptomy, a to především metodou PCR.

Podle některých médií si ředitelé škol v některých regionech stěžují na to, že se nemohou na krajské hygienické stanice dovolat. Svrčinová řekla, že větší hygienické stanice mají na školství asi deset lidí, menší stanice méně, takže se může stát, že je těžší se dovolat. Podle ní ale na stanicích slouží nepřetržitě 24 hodin sedm dní v týdnu tým epidemiologů, kterým je také možné volat.

Vojtěch také požádal veřejnost, aby využívala formulářů pro samotrasování, kam může ještě před kontaktem s hygienou zapsat kontakty. Pokud lidé vyplní formulář, telefonát s hygienou zpravidla pode Svrčinové trvá do deseti minut, pokud jej nevyplní, může to být i 40 minut. Hygienici a pracovníci externích callcenter ve středu udělali asi 22.500 telefonátů. Podle Vojtěcha u části případů mají s trasování zpoždění asi dva dny, potýkají se ale také s tím, že se lidem nemohou dovolat nebo že jim lidé nadávají.