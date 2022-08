O kolik peněz se zvýší platy ve školství se vyjasní po dokončení debaty o rozpočtu

Jejich předseda František Dobšík uvedl, že na začátku školního roku by bylo fér, kdyby zaměstnanci ve školství věděli, jak chce vláda dál platy navýšit.

Fiala dnes označil otázku, jak se budou platy dál vyvíjet, za fér. Možné navýšení ale neupřesnil. "Pedagogové to budou vědět ve chvíli, kdy dokončíme debatu o státním rozpočtu," řekl.

Připomenul, že platy pedagogů se zvedly od letošního ledna. Platový základ neboli tarif jim stoupl o dvě procenta. Kabinet dnes schválil nařízení, kterým se od září navýší základ platu i nepedagogům ve školství, a to o deset procent. Premiér poukázal na to, že nepedagogičtí pracovníci ve školách nedostali přidáno 20 měsíců a jedná se o nízkopříjmové skupiny lidí. Podle něj byli podfinancovaní už za předchozí vlády.

Fiala také poukázal na to, že vláda nedávno přijala novelu o pedagogických pracovnících, která předpokládá garanci platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy. Závazný by nový systém mohl být při sestavování státního rozpočtu od ledna 2024. Ministerstvo školství již dříve vypočetlo, že výdaje státního rozpočtu by se v důsledku úpravy musely v letech 2023 a 2024 zvýšit asi o 30,5 miliardy korun.

Podle odborů by při zvýšení o 15 procent měl průměrný plat pedagogů dosáhnout příští rok 52.710 korun a odpovídal by zhruba 122 procentům očekávané průměrné mzdy. Letos je to s částkou 45.835 korun zhruba 113 procent, uvedli odboráři. Celostátní průměrná mzda dosáhla loni podle statistiků 37.839 korun. Podle platového portálu Profesia.cz vzrostla částka včetně všech bonusů letos v prvním pololetí na 49.166 korun.