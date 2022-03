Zřejmě se kvůli uprchlíkům neobejdeme bez nových škol, míní radní Prahy

V tuto chvíli podle Šimrala stále není jasné, kolik míst bude jednotlivých částech Prahy potřeba, ale je nutné to zjistit do zápisů na začátku dubna, aby nebyly některé školy zahlceny. Dodal, že ministerstvo školství pracuje s rejstříkovými kapacitami 10.000 míst, které by podle jeho zástupců měly pro pokrytí potřeb metropole stačit.

Situace je však podle radního složitější, protože rejstříková kapacita například z důvodu předělávání běžných učeben na odborné úplně neodpovídá reálnému stavu. Doplnil také, že pokud uprchlická vlna dosáhne počtů, které očekává ministerstvo vnitra, bude to znamenat jeden populační ročník v systému navíc, což už stávající školy nepojmou.

Město podle něj v takovém případě může využít například modulární školy, které se dají vybudovat za několik měsíců, ale bude chtít po státu peníze na investice. "Zatím nám nepřislíbili ani korunu na investiční akce a my je určitě budeme potřebovat a nejenom Praha, ale i jiné kraje," řekl Šimral a dodal, že o tom plánuje dále jednat s ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN). Situaci koordinuje také s městskými částmi, které v metropoli zřizují základní a mateřské školy.

V pondělí radní uvedl, že magistrát počítá s budováním jednotřídek pro ukrajinské děti a intenzivním jazykovým vzděláváním tak, aby co nejdříve mohly nastoupit do běžných škol. Město také řeší nedostatek ukrajinsky mluvících pedagogů, pro výuku chce využít uprchlíky s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi.

První jednotřídky v ČR začaly v rámci projektu Ukrajinské jednotřídky fungovat začátkem týdne. Mezi nimi například ta v 1. slovanském gymnáziu v Praze 1. Do běžných českých tříd může ČR v současnosti podle dřívějšího vyjádření Gazdíka integrovat zhruba 100.000 ukrajinských dětí.

Počet uprchlíků, kteří do ČR z Ukrajiny dorazily, je podle dnešního vyjádření ministr vnitra Víta Rakušana (STAN) asi 150.000. Český stát je podle něj schopen poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí.