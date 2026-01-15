Sněmovna potvrdila Babišově vládě mandát. Vyslovila jí důvěru

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. ledna 2026 21:37, Aktualizováno 15. ledna 2026 21:53

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek večer vyslovila důvěru vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Stalo se tak na závěr jednání, které s přestávkami probíhalo od úterý. Babišova vláda je u moci od poloviny prosince, kdy její členy jmenoval prezident Petr Pavel. 

Pro vyslovení důvěry vládě bylo 108 přítomných poslanců, což přesně odpovídá sněmovní většině, kterou mají zákonodárci zvolení na kandidátkách ANO, SPD a Motoristů. Proti návrhu hlasovalo 91 poslanců. 

Dodržovala se jasně stanovená procedura. Každý z poslanců byl během hlasování vyzván předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD), aby nahlas řekl, zda je pro nebo proti návrhu. Okamura následně pro ověření zopakoval, jak dotyčný hlasoval. 

Jedná se o třetí vládu Andreje Babiše, který byl tentokrát jmenován premiérem v úterý 9. prosince. V následujícím týdnu, konkrétně v pondělí 15. prosince, byli do úřadu uvedeni ostatní členové kabinetu s výjimkou poslance Filipa Turka, jenž je kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. Prezident Pavel k němu však má výhrady a odmítá ho jmenovat. 

Nynější vláda vzešla z říjnových sněmovních voleb, které jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

Současná Babišova vláda vystřídala kabinet premiéra Petra Fialy, který byl původně složen ze stran koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). Piráti nicméně v průběhu funkčního období opustili vládní koalici. Všechny zmíněné strany tvoří po loňských volbách sněmovní opozici. 

před 59 minutami

Klempíř připustil zrušení koncesionářských poplatků. Vidí to na příští rok

