Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny

Libor Novák

14. ledna 2026 10:00

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanci se dnes v devět hodin ráno vrátili do lavic, aby pokračovali v klíčovém jednání o vyslovení důvěry nové koaliční vládě Andreje Babiše. Přestože schůze začala již včera, konečný verdikt je stále v nedohlednu. Do diskuse je totiž přihlášeno ještě zhruba šedesát zákonodárců, což znamená, že samotné hlasování proběhne s největší pravděpodobností až v hluboké noci.

Včerejší úvodní den patřil především vládnímu týmu, který představoval své ambiciózní plány pro nadcházející období. Premiér Andrej Babiš ve svém projevu zdůraznil, že jeho kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů hodlá z Česka vybudovat nejlepší místo pro život na planetě.

Mezi jeho hlavní sliby patří nulová tolerance k nelegální migraci, odmítnutí eura a zavedení státních spořicích dluhopisů, které mají lidem pomoci zhodnotit úspory bez dalšího zadlužování státu v zahraničí.

Opozice však pro vládní program nenašla jediné slovo uznání a nešetřila ostrou kritikou. Bývalý premiér Petr Fiala označil Babišův kabinet za vládu destrukce a sobectví, jejíž populistické sliby budou muset zaplatit až příští generace. Podle Fialy vládní prohlášení postrádá jakoukoli reálnou vizi a pouze likviduje fungující systémy, aniž by nabízelo smysluplnou alternativu.

Dnešní dopolední program otevřela Olga Richterová, předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů. Ta připustila, že návrat Andreje Babiše k moci je zčásti důsledkem chyb předchozí garnitury, zároveň však varovala před stagnací či dokonce úpadkem země pod novým vedením. Richterová ve svém vystoupení také připomněla některé starší kauzy spojené s politiky hnutí ANO, čímž jen potvrdila odmítavý postoj opozičních stran k nově vznikajícímu kabinetu.

Vzhledem k tomu, že koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje v dolní komoře pohodlnou většinou 108 hlasů, očekává se, že vláda důvěru nakonec získá. Než k tomu ale dojde, čekají poslance desítky hodin debat, ve kterých se budou střetávat vize o budoucnosti země s tvrdou kritikou minulosti. 

