Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny

Poslanci se dnes v devět hodin ráno vrátili do lavic, aby pokračovali v klíčovém jednání o vyslovení důvěry nové koaliční vládě Andreje Babiše. Přestože schůze začala již včera, konečný verdikt je stále v nedohlednu. Do diskuse je totiž přihlášeno ještě zhruba šedesát zákonodárců, což znamená, že samotné hlasování proběhne s největší pravděpodobností až v hluboké noci.
Včerejší úvodní den patřil především vládnímu týmu, který představoval své ambiciózní plány pro nadcházející období. Premiér Andrej Babiš ve svém projevu zdůraznil, že jeho kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů hodlá z Česka vybudovat nejlepší místo pro život na planetě.
Mezi jeho hlavní sliby patří nulová tolerance k nelegální migraci, odmítnutí eura a zavedení státních spořicích dluhopisů, které mají lidem pomoci zhodnotit úspory bez dalšího zadlužování státu v zahraničí.
Opozice však pro vládní program nenašla jediné slovo uznání a nešetřila ostrou kritikou. Bývalý premiér Petr Fiala označil Babišův kabinet za vládu destrukce a sobectví, jejíž populistické sliby budou muset zaplatit až příští generace. Podle Fialy vládní prohlášení postrádá jakoukoli reálnou vizi a pouze likviduje fungující systémy, aniž by nabízelo smysluplnou alternativu.
Dnešní dopolední program otevřela Olga Richterová, předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů. Ta připustila, že návrat Andreje Babiše k moci je zčásti důsledkem chyb předchozí garnitury, zároveň však varovala před stagnací či dokonce úpadkem země pod novým vedením. Richterová ve svém vystoupení také připomněla některé starší kauzy spojené s politiky hnutí ANO, čímž jen potvrdila odmítavý postoj opozičních stran k nově vznikajícímu kabinetu.
Vzhledem k tomu, že koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje v dolní komoře pohodlnou většinou 108 hlasů, očekává se, že vláda důvěru nakonec získá. Než k tomu ale dojde, čekají poslance desítky hodin debat, ve kterých se budou střetávat vize o budoucnosti země s tvrdou kritikou minulosti.
Související
Hlasování o důvěře: Česko se zaměří na protidronovou obranu. Euro nepřijmeme, prohlásila vláda
Babiš přemluvil SPD a sehnal hlasy. O odvolání Okamury se hlasovat nebude
Poslanecká sněmovna , Andrej Babiš , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
před 1 hodinou
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
před 2 hodinami
Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu
před 2 hodinami
2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou
před 3 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
včera
Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku
včera
Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením
včera
Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky
včera
Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl
včera
"Protestujte, pomoc je na cestě." Trump poslal zajímavý vzkaz do Íránu
včera
Výhled meteorologů až do února. Počasí se má vrátit k zimnímu normálu
včera
Žádný internet, žádné hovory. Íránská vláda vypilovala okamžitý informační blackout celého státu k dokonalosti
včera
Hlasování o důvěře: Česko se zaměří na protidronovou obranu. Euro nepřijmeme, prohlásila vláda
včera
Trump sliboval ochranu íránských demonstrantů. Ani my nevíme, co teď udělá, přiznává Bílý dům
včera
Jihokorejská prokuratura požaduje pro bývalého prezidenta Sok-jola trest smrti
včera
Íránci mluví o novodobém pádu Berlínské zdi. Mrtvých mohou být až 2000
včera
Co by následovalo, kdyby demonstranti sesadili vládnoucí režim? To neví ani sami Íránci
včera
Ledovka hrozí dál. Nebezpečné počasí se přesouvá na jiná místa v Česku
včera
Babiš přemluvil SPD a sehnal hlasy. O odvolání Okamury se hlasovat nebude
včera
Nejsilnější pasy světa: V TOP 10 se umístilo i Česko, Slovensko si vede ještě lépe
Televize CNN zveřejnila nový žebříček nejmocnějších cestovních dokladů planety. Podle aktuální zprávy Henley Passport Index, která čerpá z exkluzivních dat Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), vládne světu mobility asijský městský stát Singapur. Jeho občané se bez nutnosti žádat předem o vízum dostanou do 192 z celkem 227 sledovaných destinací. Singapur si tak upevnil pozici globálního lídra v oblasti cestovní svobody.
Zdroj: Libor Novák