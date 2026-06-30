Soukromé registry nestačí, za ignorování hrozí pokuty. Centrální evidence psů startuje, co o ní potřebujete vědět?

Libor Novák

30. června 2026 18:07

Psi
Psi Foto: Pixabay

Od zítřka zahajuje Komora veterinárních lékařů České republiky (KVL) ostrý provoz dlouho očekávaného systému Centrální evidence psů (CEP). Tato nová databáze se stává jedinečným a oficiálním registrem psů na našem území, který byl zřízen na základě platného veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. Spuštěním tohoto celostátního registru se sjednocuje evidence zvířat, po čemž již delší dobu volali nejen samotní chovatelé, ale také zástupci obcí a policejní složky. Podle ministra zemědělství Martina Šebestyána přinese nová evidence ověřený a spolehlivý zdroj informací, který bude klíčový například při zatoulání zvířete, nálezu psa nebo v případech, kdy zvíře někoho poraní a bude nutné ověřit stav vakcinace.

Z hlediska své vnitřní struktury je CEP koncipována jako informační systém veřejné správy, ovšem s režimem neveřejné evidence. Z důvodu ochrany osobních údajů, které jsou čerpány mimo jiné ze základních registrů obyvatel, není možné do databáze povolit volný přístup široké veřejnosti. Plná oprávnění k nahlížení a práci se systémem budou mít soukromí veterinární lékaři, inspektoři Státní veterinární správy, Policie ČR, městská policie a jednotlivé obecní či městské úřady. Samotní chovatelé pak získají přístup v omezené míře, která jim umožní kontrolovat a spravovat údaje týkající se výhradně jejich vlastních čtyřnohých mazlíčků.

Hlavním účelem systému je shromažďování kompletních identifikačních údajů o psech chovaných v České republice. V registru se budou u každého zvířete evidovat specifické identifikační znaky, jako je číslo elektronického čipu, případné tetování nebo údaje z vystaveného petpasu. Vedle toho bude systém obsahovat základní charakteristiky psa, mezi něž patří plemeno, pohlaví a informace o případné kastraci. Naprosto zásadní složkou je pak průkazný záznam o povinném očkování zvířete proti vzteklině, což významně usnadní kontrolu dodržování veterinárních předpisů.

Kromě dat o zvířatech bude Centrální evidence psů obsahovat také detailní informace o jejich chovatelích, včetně nezbytných kontaktních údajů. Tyto kontakty poslouží jako rychlé spojení v krizových situacích, kdy se zvíře zaběhne nebo ztratí. V systému bude zavedena speciální sekce pro hlášení ztrát a nálezů, což výrazně urychlí proces navrácení psů jejich původním majitelům. Legislativa jasně stanovuje, že za správnost, pravdivost a aktuálnost všech zapsaných údajů nese plnou zákonnou odpovědnost chovatel psa.

Způsob zadávání informací do nového systému je založen na postupné registraci, která bude probíhat přímo v ordinacích veterinárních lékařů. Data budou do databáze přibývat v návaznosti na to, jak budou majitelé se svými psy přicházet na pravidelná přeočkování nebo na označování nově narozených štěňat. Platná legislativa ukládá chovatelům povinnost nechat štěně očipovat a zavést do CEP ještě předtím, než dojde k jeho předání novému majiteli. U starších a již chovaných psů musí majitelé zajistit registraci nejpozději při nejbližším řádném přeočkování proti vzteklině. Vzhledem k tomuto postupnému náběhu se předpokládá, že celá celostátní evidence bude kompletně naplněna do tří let od svého spuštění.

Samotný zápis do Centrální evidence psů není automatickým úkonem, který by veterinář provedl při běžném vyšetření či ošetření zvířete. Jedná se o samostatný administrativní krok, o který musí chovatel svého veterinárního lékaře v ordinaci výslovně a aktivně požádat. Po vyzvání má veterinář zákonnou lhůtu 7 dnů na to, aby psa do systému CEP řádně zaregistroval. Během tohoto úkonu je lékař povinen zapsat údaje o chovateli a prověřit jejich správnost v základních registrech České republiky. Pro urychlení celého administrativního procesu se doporučuje, aby si chovatelé předem vytiskli a vyplnili příslušný formulář, který slouží jako oficiální podklad pro registraci a existuje ve variantě pro občany i pro firmy.

Přístup do internetového rozhraní systému CEP se liší podle konkrétní role, ve které uživatel k databázi přistupuje. Pro přihlášení slouží jednotné tlačítko v pravém horním rohu webové stránky, které uživatele následně navede. Soukromí veterinární lékaři, kteří jsou členy KVL, využívají pro autentizaci své specifické KVL ID. Pokud se přihlašuje běžný občan v roli chovatele, využije standardní cestu běžnou pro jiné státní systémy, tedy Identitu občana nebo svou bankovní identitu. Specifická pravidla platí pro veterináře z Veterinární univerzity a zaměstnance orgánů veřejné moci, jako jsou pracovníci Státní veterinární správy či policisté, kteří se do systému přihlašují přes státní autentizační systém CAAIS.

Nová státní databáze plně nenahrazuje ani neruší některé specifické registry, které chovatelé dosud využívali. CEP nedokáže nahradit mezinárodní registr petpasů a v současné době s ním není ani technicky propojena. Pokud tedy pes vlastní petpas, musí být nadále registrován v tomto speciálním registru a současně musí být zaveden do CEP. Stejně tak platí, že pokud má chovatel svého psa dobrovolně zapsaného v některém z již existujících soukromých registrů, tato skutečnost ho nezbavuje zákonné povinnosti provést novou a povinnou registraci v oficiálním státním systému CEP.

Spuštění evidence přinese významné usnadnění práce pro dozorové orgány, zejména pro Státní veterinární správu. Inspektoři budou moci CEP aktivně využívat v rámci své běžné kontrolní činnosti. Ještě před samotným zahájením fyzické kontroly v konkrétním chovu si budou moci v databázi předem ověřit, kolik psů a jaká konkrétní plemena má daný chovatel na sebe oficiálně hlášeno. Tento nástroj výrazně pomůže při odhalování nelegálních množíren a jiné protizákonné činnosti, například v situacích, kdy systém zachytí podezřele vysoký počet štěňat registrovaných na jednu osobu. Samotná SVS však data do registru vkládat nebude, ani z něj nebude veřejnosti poskytovat výpisy.

Finanční stránka registrace v CEP je rozdělena mezi státní rozpočet a samotné chovatele. Provoz a technickou správu celého systému hradí stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství, které na tyto účely vyčlenilo přibližně 3 miliony korun ročně. Poplatek za samotný úkon zápisu psa do databáze v ordinaci však hradí chovatel přímo veterinárnímu lékaři. Výše tohoto poplatku není zákonem nijak pevně stanovena a každý soukromý veterinář si ji určuje sám v rámci svého ceníku, obdobně jako u jiných veterinárních úkonů. Tyto vybrané peníze zůstávají lékaři jako odměna za provedenou administrativní práci a neodvádějí se na správu registru.

Zavedení Centrální evidence psů s sebou přináší také přísné sankce pro ty, kteří by svou zákonnou povinnost ignorovali. Dodržování registrace bude Státní veterinární správa důsledně prověřovat během svých běžných kontrol, jakmile chovateli uplyne lhůta navázaná na očkování proti vzteklině nebo čipování štěňat. Pokud kontrolní orgány zjistí, že chovatel registraci zvířete nezajistil, vystavuje se riziku vysoké finanční pokuty. U fyzických osob se může sankce za tento přestupek vyšplhat až do výše 50 tisíc korun, zatímco u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob hrozí za nesplnění povinnosti pokuta až do výše 300 tisíc korun.

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