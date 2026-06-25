Spor pokračuje. Prezident je automaticky vedoucím delegace, prohlásil Pavel. Macinka je proti

Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o své účasti na jakékoliv části programu si rozhodne sám. Petr Pavel to dnes uvedl pro Českou televizi a Český rozhlas.
Reagovala tak na situaci z pondělí, kdy kabinet prezidenta do oficiální delegace vůbec nezařadil. Petr Pavel následně podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu vydal předběžné opatření, jímž vládě uložil povinnost prezidentovu účast na aliančním jednání zajistit.
Ministerstvo zahraničních věcí na základě tohoto soudního rozhodnutí doplní prezidenta do české delegace na červencový summit NATO, který se uskuteční v turecké Ankaře. O tom, jakou konkrétní roli bude mít hlava státu v delegaci vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO), rozhodne vládní kabinet na svém pravidelném pondělním zasedání.
Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je sice nutné brát usnesení Ústavního soudu vážně, nicméně podle webu Seznam Zprávy dodal, že se roli prezidenta v sestavě pokusí co nejvíce potlačit.
Diplomatický protokol NATO sice počítá s tím, že nejvýše postaveným činitelem státu a hlavou delegace je prezident, který v pořadí důležitosti stojí na prvním místě spolu s monarchy a papežem, zatímco premiéři jsou až druzí, v praxi se však podle Macinky běžně nemění již předjednaná účast.
Ministr zahraničí proto trvá na tom, že se prezident nezúčastní neformální večeře před samotným jednáním aliance, neboť jmenovitá pozvánka přišla ve středu přímo předsedovi vlády.
K zamezení případné ostudy spojené s přetahováním se o kompetence přímo v Ankaře je nezbytná dohoda mezi hlavou státu a premiérem, Andrej Babiš se však momentálně nachází na návštěvě v Polsku.
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Zdroj: Libor Novák