StarDance bude výzva i pro kaskadérku. Na parketu se ukáže Hana Dvorská

V sestavě hvězd, které budou letos tančit ve StarDance, ubývá míst. Česká televize v pátek představila pátou soutěžící z řad známých osobností. Přímé přenosy čtrnácté řady se na televizních obrazovkách objeví na podzim.
"Výzvy? Ty si dává k snídani. Kaskadérka Hana Dvorská, která se nezalekne žádného risku ani pádu. Teď vymění akční scény za taneční parket," uvedla Česká televize v pátek ráno na sociálních sítích.
Dvorská doplnila čtyři dříve představené účastníky čtrnácté řady. Konkrétně jsou to zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva a tenista Radek Štěpánek.
Již dříve byl potvrzen jeden comeback. "Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka," uvedla ČT v únoru.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
